Tras hundimiento de la reforma de la salud: ¿qué viene para la pensional y la laboral?

El gobierno de Gustavo Petro tuvo un duro revés en la jornada del miércoles al concretarse el archivo de la reforma de la salud. Era una situación casi que cantada, pues nueve senadores habían anunciado que no apoyarían la propuesta del Ejecutivo e irían por su archivo.

Es la segunda reforma social del gobierno de Gustavo Petro que se archiva, pues en la legislatura pasada el texto de la laboral también se hundió, aunque en esta ocasión por ausencia de trámite y fue presentada de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, la determinación del la Comisión Séptima del Senado puede tener un duro impacto en los otros proyectos del Ejecutivo.

Reforma a la salud Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Las otras dos reformas del gobierno actualmente se encuentran estancadas en sus respectivas instancias. En la plenaria del Senado aún se está debatiendo la reforma pensional y no se ha podido entrar a discutir ninguna de las ponencias radicadas. En cambio, la laboral no ha salido de la Comisión Séptima donde comenzó su discusión el semestre pasado y aún no se culmina.

Ambos proyectos tienen el 20 de junio como posible fecha de expiración para dar su discusión. En el caso de la pensional la razón sería que se cumplirían el plazo de dos legislaturas fijado por la ley para que el texto se discuta o se archive. En cuanto a la laboral, solo se archivaría en esa jornada si no cumple con al menos su primer debate, situación que ya le pasó en junio de 2023.

Más allá de la fecha límite de ambos proyectos y el estado en que se encuentran, las dudas parten de los posibles impactos que tendría la derrota que sufrió el gobierno Petro con la reforma de la salud: precisamente ese texto era el de mayor prelación para esta administración.

“El hundimiento de la reforma a la salud le dará confianza al Congreso para hundir la reforma pensional y la laboral. Hoy, oponerse al gobierno trae réditos políticos”, dijo el profesor Jorge Iván Cuervo, politólogo y analista, en sus redes sociales.

Debate de la reforma de la salud en la Comisión VII de Senado. Foto:Milton Díaz Compartir

El analista Héctor Riveros, que llegó a ser ministro encargado de Gobierno -Interior- durante el gobierno de César Gaviria, resume toda la situación en que los otros proyectos están “enredados”. Incluso planteó que si el Gobierno insiste en plenaria de Senado en revertir el archivo de la reforma de la salud puede que toda su agenda quede completamente paralizada.

Riveros añadió que el Ejecutivo puede asumir una nueva derrota en caso de que no haga los ajustes pertinentes en la reforma pensional, que actualmente la mayor distancia con la oposición e independientes es el umbral de cotización. “El gobierno tiene una situación de bloqueo institucional: no cede y no consigue mayoría en el Congreso. Eso puede seguir así de forma indefinida”, concluyó.

“El hundimiento de la reforma de la salud no augura nada bueno para las otras reformas sociales del Gobierno”, de esta forma fue tajante el profesor Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario.

Basset hizo la salvedad de que la reforma de la salud siempre fue la de menores consensos, por lo que aún queda campo para llegar a acuerdos en los otros textos.

