En el congreso circula proyecto de ‘transfuguismo’ liderado por el Pacto Histórico

El pacto Histórico y otros partidos están liderando un proyecto de acto legislativo con el que buscarían aprobar por una única vez el transfuguismo. Es decir, habilitaría a los congresistas para cambiar de partido sin incurrir en doble militancia. Esto significarían que no quedarían inhabilitados para aspirar en las próximas elecciones.



“Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 134 dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorícese por una sola vez a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular o a quienes hubieran renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo a inscribirse en un partido o movimiento político distinto al que los avaló sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia”, dice el único artículo del proyecto que ha sido denominado de ‘libertad política’.



El proyecto viene liderado por el representante David Racero, del Pacto Histórico. Varios le comentaron a este diario que estuvo en la jornada del martes recogiendo firmas para dicha iniciativa. También contaría con el apoyo de otros congresistas que estarían buscando cambiar de colectividad ante los choques ideológicos que han tenido en el último tiempo.

David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Prensa David Racero



El transfuguismo ha sido un tema con el que afines al gobierno han insistido desde comienzos de Gobierno. En la reforma política presentada por el Ejecutivo, y que fue liderada en su momento por Roy Barreras, uno de los artículos que incluía el extenso articulado era este.



Cambiar de partido por una única vez sin generar doble militancia es importante para varios congresistas que han visto cada vez más crecer las diferencias con sus copartidarios pero que no han podido cambiar de colectividad debido a que les impediría volver al Congreso en el próximo proceso electoral.



Está el ejemplo del propio Barreras que, a pesar de que fue expulsado de su partido en 2020, el Partido de la U, su aspiración por el Pacto Histórico fue considerada doble militancia ya que no renunció a su curul un año antes de los comicios para asumir por otra colectividad, como exige la Constitución.

En las cuentas de 20 senadores aparecen gastos a nombre de Sadi S.A.S. Foto: EL TIEMPO

En este caso, el proyecto de transfuguismo sería importante para el Pacto Histórico en su intento por convertirse en un solo partido. Debido a que en su interior hay varias colectividades que no tienen interés en abandonar sus personerías para ser un solo partido, hay varios congresistas que se verían afectados.



Es el caso de la senadora María José Pizarro. Esta llegó por el MAIS al Congreso pero dicha colectividad no tiene intenciones de ceder su personería. Esto haría que no pudiese hacer parte del Pacto como partido único. Solo una ley transfuguismo lo evitaría.