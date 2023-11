¿Trámite de la reforma de la salud a la espera de reunión Petro-Uribe?

En la tarde de ayer se confirmó que la reforma de la salud no será debatida en la jornada de hoy. Con una breve notificación, se anunció que la discusión en la plenaria de la Cámara se reanudará el miércoles, 23 de noviembre, hacia las dos de la tarde.



(Puede ver: Reforma de la salud: aplazan debate en plenaria de Cámara para el miércoles)

El debate del proyecto volvería a darse justo después del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Dicha reunión está planillada para las 10 de la mañana en la Casa de Nariño.



Por ahora se sabe que Uribe iría acompañado de los representantes de su partido de la Comisión Séptima, Andrés Forero –que ha tenido un papel protagónico en las discusiones– y Juan Felipe Corso. La representante Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, fue invitada por este sector, pero rechazó el llamado con el argumento de que ya vendrán reuniones con otros sectores políticos. También fueron invitados por la oposición otros sectores, pero su presencia no ha sido confirmada.



En el Gobierno se espera que el presidente Petro esté con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el director del Dapre, Carlos Ramón González; y el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Más allá de lo dicho en redes sociales por el jefe del Estado y el expresidente, no se conocen otros temas por tratar o las propuestas que pondrán sobre la mesa.



(Además: Gobierno Petro dice que analista de contenido digital no es su vocero)





Aunque el aplazamiento de la sesión de mañana coincide justamente con el encuentro Petro-Uribe, según personas cercanas a la presidencia de la Cámara la modificación del orden del día no tiene que ver con la convocatoria.



Se espera que hacia las 11 de la mañana de hoy se lleve a cabo una rueda de prensa en la que el representante Andrés Calle, cabeza de la Cámara, explique las razones del cambio de fecha y otros aspectos del complejo trámite.



Sin importar si tiene relación o no con el encuentro, lo cierto es que el uribismo había pedido como una de las condiciones de la reunión que se suspendiera el debate mientras tanto. Aunque inicialmente el presidente Petro había dicho que el cuarto encuentro con el expresidente Uribe podía hacerse sin pausar la discusión de la reforma, luego el ministro del Interior tuvo otra postura.



(Además: Cancillería felicita oficialmente a Javier Milei por su victoria en Argentina



Ante la petición de suspender el trámite mientras se da el encuentro, Luis Fernando Velasco dijo el viernes pasado que eso es de la discreción del presidente de la Cámara, Andrés Calle –cercano al Gobierno–, pero que iba a llevar el requerimiento. “Hablaré con el señor presidente de la Cámara, y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó el ministro. Sin confirmarse que la petición tuvo efecto, las discusiones de reforma de la salud quedaron para mañana.