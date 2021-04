Trabajo en casa: estos serán sus derechos y sus deberes

Varias reglas básicas para el trabajo en casa están a punto de ser sancionadas por el presidente Iván Duque tras la aprobación de uno de los proyectos de ley más importantes de la pandemia: el que regula esta modalidad laboral, a la que han tenido que acudir millones de colombianos en medio de esta crisis sanitaria.



La iniciativa, cuyo paso final se surtió este martes en la plenaria del Senado, fue presentada por el Ministerio de Trabajo y a ella se acumularon otros proyectos de ley que tenían el mismo propósito. Al final se logró el consenso entre todos los partidos políticos y la ley salió adelante.



De acuerdo con el coordinador ponente del proyecto, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, “en el mes de agosto del año pasado se hablaba de cerca de 2,5 millones de colombianos” en esta modalidad laboral. “Cifras del Ministerio de Trabajo, para el mes de febrero, hablan de 3,5 millones de trabajadores haciendo trabajo remoto desde sus casas”, afirmó Motoa.



“Estamos a un paso, a pocas horas de que se convierta en ley de la República un proyecto fundamental: actualizar la legislación en materia laboral, regular el trabajo en casa y definir todos los aspectos relacionados con horarios, jornadas, laborales y prestaciones sociales”, aseguró el congresista valluno.

Carlos Fernando Motoa, senador por el Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto de trabajo en casa. Foto: Archivo partcular

Tras la firma presidencial, hay varios puntos claves que entrarán en vigencia y que buscan que haya claridad –para empleadores y empleados– de las reglas para el trabajo en casa.



Cabe aclarar que el trabajo en casa es diferente al teletrabajo. Se trata de una modalidad laboral que se ha venido desarrollando en Colombia debido a la pandemia y que, hasta el momento, no tenía reglas claras.



Será por tres meses

Lo primero que se debe tener claro es que el trabajo en casa será temporal y podrá aplicarse por tres meses prorrogables por tres meses más o hasta que cesen las condiciones que obligaron a adoptarla. El empleador debe ser quien certifique por escrito el acuerdo con el trabajador para que este pueda comenzar a desarrollar sus tareas en casa.



El proyecto de ley crea algo que ha sido reclamado por varios trabajadores del país y es el derecho a la desconexión laboral. Según lo aprobado, el empleado deberá cumplir sus ocho horas de trabajo y luego de ellas podrá desconectarse de su oficina.



deben garantizar la seguridad en el trabajo, incluso en el que se hace en casa, y establecer campañas, asesorías permanentes y acompañamiento para garantizar la salud física y mental

Esta ha sido una de las principales quejas de algunos trabajadores en el país, los cuales han denunciado supuestos abusos de algunos patrones en medio de la pandemia.



En caso de que la empresa requiera una labor adicional o de emergencia, podrá pedírsela al empleado, pero tendrá que pagarle las horas extras que este emplee para desarrollarla. Y en caso de que esta solicitud sea en domingo o en festivo deberá responderle por los pagos adicionales previstos para estos días.

Auxilio de conectividad

Otro componente de la norma es que el auxilio de transporte que existe actualmente se sustituye por el de conectividad, al cual tendrán derecho los servidores públicos y los empleados del sector privado que ganen hasta dos salarios mínimos mensuales.



La lógica de la iniciativa es que los empleados que trabajan en casa no deben acudir al transporte para movilizarse a sus puestos de trabajo y que, por lo tanto, no requieren este auxilio. Por ello, estos recursos serán destinados al pago de energía e internet que demande su trabajo en casa.



“Serán alrededor de 107.000 pesos que se les cancelarán a estos trabajadores en casa para subsidiar el mayor costo en energía o en el acceso que necesitan a internet que se les presenten”, explicó Motoa.



Un tema clave que queda claro en esta iniciativa es el respeto por los contratos de trabajo y los beneficios que el trabajador tiene en ellos, es decir, su derecho a las prestaciones sociales, entre otros. En este sentido, Motoa aseguró que “en varios artículos del proyecto se garantiza que se mantiene la naturaleza del contrato, que no se pueden cambiar las condiciones laborales ni desmejorar al trabajador y que no se puede afectar el reglamento laboral para hacerlo más exigente”.

Estamos a un paso, a pocas horas de que se convierta en ley de la República un proyecto fundamental: actualizar la legislación en materia laboral, regular el trabajo en casa

Y, finalmente, también se vincula a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) a esta modalidad de trabajo en casa, las cuales deben estar preparadas para atender emergencias.



“Estas entidades deben garantizar la seguridad en el trabajo, incluso en el que se hace en casa, y establecer campañas, asesorías permanentes y acompañamiento para garantizar la salud física y mental de los trabajadores”, dijo Motoa.



El único sector al que no se aplicarán estas reglas es a los contratistas, ya que estos no tienen un vínculo laboral con sus empleadores que cobije el pago de prestaciones sociales.



Todo esto estará vigilado por el Ministerio de Trabajo, ante el cual se pueden presentar las quejas cuando haya supuestos incumplimientos de estas normas por parte de las empresas.



Se espera que esta nueva ley ayude a aclarar dudas y fijar límites en el trabajo en casa, una modalidad que, para varios observadores, habría llegado al mundo para quedarse.

