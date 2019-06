Todo dispuesto para votar ascenso del general Martínez, en Senado

Con la presencia de la mayoría de los uniformados que serían ascendidos este miércoles, la plenaria del Senado se apresta a comenzar la sesión en la que se votarían esas promociones.



Desde horas de la mañana, el Capitolio ha venido acogiendo a varios militares que esperan la votación del Senado para acceder a sus promociones, al tiempo que grupos de meseros transitan por diferentes pasillos del edificio del Congreso llevando viandas y otras comidas para los congresistas.

La plenaria del Senado estaba citada para las 12 del mediodía, pero como hay algunas comisiones que todavía están sesionando, el comienzo del debate sobre los ascensos se ha retrasado.

El caso más esperado es, sin duda, el del general Nicacio Martínez, actual comandante del Ejército, quien pasaría de mayor general a general full, con cuatro estrellas.



El general Martínez ha sido señalado por medios como The New York Times de duplicar la meta de bajas y capturas para la tropa, sin reparar demasiado en la protección de los civiles en medio de operaciones militares, en un documento que, según se ha conocido, está siendo objeto de revisión.



Aunque el ascenso del uniformado ha sido cuestionado por algunos sectores, hasta este martes los organismos de control no habían reportado que tuviera investigaciones formales y solamente se le registra una indagación preliminar que la Procuraduría abrió por las denuncias del diario estadounidense.



Se espera que en la tarde de este miércoles, si no sucede nada extraordinario, el Senado debata y vote los ascensos de los uniformados y se sepa en qué quedará la promoción del general Martínez.



POLÍTICA