‘No firmamos el Acuerdo para mentir a Colombia’: Timochenko

Días después de las denuncias sobre supuestos incumplimiento por parte de las Farc al acuerdo de paz negociado en La Habana, el jefe del partido político de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, salió a responder los señalamientos.



Lo hizo mediante una carta abierta a “directores y periodistas de los grandes medios”, a quienes les dijo, de paso, que deben ser “honestos” en las informaciones que divulgan sobre el acuerdo firmado en 2016.



El pasado lunes, las senadoras uribistas Paloma Valencia y María del Rosario Guerra realizaron un debate de control político en la plenaria del Senado en el que denunciaron varios incumplimientos de la exguerrilla, especialmente en la entrega de bienes y de verdad en la justicia transicional.

De hecho, el Gobierno ha manifestado que de 12.070 millones de pesos en efectivo que ese grupo se mostró dispuesto a entregar, solamente se han recibido 2.114 millones de pesos.



Ante estas afirmaciones, Timochenko aseguró que “a la firma del Acuerdo dispusimos de la entrega total del patrimonio producto de la economía de guerra. En agosto de 2017 entregamos un inventario que superaba los $ 963.241 millones, aparte de U$ 450 mil dólares y 267.520 gramos de oro”.



“Sobre esos mismos bienes iniciamos acciones legales para su protección. Situación que no fue correspondida por el Gobierno, al no interesarse por garantizar efectivamente su recuperación material”, aseguró el jefe del partido Farc.



En relación con la comparecencia de los excombatientes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el líder de la exguerrilla afirmó que ellos han “suscrito 78,3 % (9.732) de las actas de la JEP, mientras que a integrantes de la Fuerza Pública corresponden tan solo el 20,9 % (2.590) y a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública un triste 0,7 % (88)”.

#FarcEngañaAColombia Primera parte de mi intervención en el Debate de Control Político al Acuerdo Gobierno Santos - Farc



¿Quién no está cumpliendo?@SenadoGovCo @CeDemocratico @infopresidencia



Aquí 👇https://t.co/zPV5U8XoJ2 — María del Rosario Guerra (@charoguerra) May 19, 2020

“Hemos entregado información referente a 308 personas que han sido dadas por desaparecidas y 191 acciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad”, sostiene.



Finalmente, Londoño, quien aseguró que las Farc no firmaron el acuerdo de paz “para mentir a Colombia”, propone que se cree una comisión para agilizar el tratamiento a los bienes que los ex Farc entregaron para la reparación de las víctimas del conflicto.



De igual forma, propuso una reunión con los medios de comunicación para "responderles con la debida amplitud" sobre los supuestos incumplimientos de la exguerrilla.



“No permitamos que el lenguaje de odio y estigmatización repita la tragedia de dolor en este país. Los enemigos de la paz ya nos han arrebatado la vida de 197 firmantes de la paz y no queremos que el discurso impulsado por los nostálgicos de la guerra triunfe sobre quienes impulsamos la reconciliación de Colombia”, dice.



POLÍTICA