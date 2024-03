¿Tienen futuro mociones de censura a los ministros de Defensa y Salud en el Congreso?

Dos ministros del presidente Gustavo Petro se jugarán esta semana su permanencia en sus cargos, cuando se voten los debates de moción de censura a los que fueron citados por el Congreso de la República en días pasados.

Este lunes será el turno para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue citado al Senado la semana pasada para responder por el deterioro de la seguridad en el país, en medio de la política de ‘paz total’ del Gobierno Nacional.

El senador Jota Pe Hernández en la moción de censura de Iván Velásquez. Foto:César Melgarejo Compartir

En el debate, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que, contrario a lo que se expuso por parte de la oposición, en su administración no se ha descuidado el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

“Por ejemplo, se presenta un aumento en la planta de personal de soldados profesionales que es realmente histórico. Durante los últimos 11 años, entre 2013 y 2023, habíamos tenido un cupo en la planta de soldados profesionales e infantes de marina de 86.200 integrantes. Para el 2024, el cupo se aumentó en 11.160 soldados, llegando a 97.360, es decir, 12,94 por ciento más. En 2025 va a aumentar en otros 4.340; para el 2026, 500 faltantes para completar el cupo que ya está puesto en marcha del plan 16.000”.

De otro lado, el miércoles el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tendrá que acudir nuevamente a la Cámara de Representantes, esta vez para conocer si esa corporación acepta su continuidad en el cargo.

Debate, en la Cámara de Representantes, de la reforma de la salud, el 30 de noviembre de 2023. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

Jaramillo, cuya gestión ha sido cuestionada por sus posiciones radicales, fue citado a responder por la crisis en el sistema de salud, así como por el desabastecimiento de medicamentos que vive el país desde hace varios meses.

“Este Gobierno aumentó el presupuesto de la salud en un 29 por ciento, este año 2024 en un 18 por ciento, no ha habido en los últimos periodos un gobierno que haya aumentado más dinero para la salud. Queremos fortalecer el Ministerio de Salud y por eso el Presidente nos ha dado recursos”, aseveró Jaramillo en la Cámara en el debate de la semana anterior.

Pese a las citaciones, ambas mociones de censura no parecen tener unas mayorías consolidadas en el Legislativo, por lo que se espera que ambos ministros salgan victoriosos y continúen en sus cargos.

En principio, el ambiente es más favorable en la Cámara, donde el Gobierno tiene las mayorías.

En Senado será a otro precio. Allí no hay mayorías consolidadas ni ni para el Ejecutivo ni para la oposición, pero todo indica que un grupo considerable de liberales y 'la U' no apoyarán la moción, por lo que los votos de Cambio Radial, Centro Democrático y algunos miembros de Alianza Verde y del Partido Conservador no alcanzarían.

Con estas, ya son siete las mociones de censura que se han votado contra ministros del presidente Gustavo Petro, pero ninguna ha prosperado.

Se han adelantado dos contra Irene Vélez (exministra de Minas), una al suspendido canciller Álvaro Leyva, y otra para la exministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Además, Velásquez superó una moción en 2023, y está pendiente la suya y la de Jaramillo en este año.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA