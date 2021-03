¿Tiene futuro propuesta de alargar dos años el periodo de Duque?

Todo un revuelo político generó el proyecto que están alistando al menos 25 congresistas para extender el periodo del Presidente de la República, los congresistas, los gobernadores y alcaldes, así como unificar las elecciones.

Inicialmente, tanto el presidente Iván Duque como los congresistas habían rechazado la propuesta, pero en las últimas horas la iniciativa tomó fuerza y ya se tiene un texto que sería radicado en el Congreso. No obstante, esta reforma constitucional tiene poco futuro en el Legislativo, por motivos políticos y jurídicos.



El proyecto, conocido por EL TIEMPO, busca aumentar de 4 a 5 años los periodos del presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.



Adicionalmente, el proyecto extiende por dos años más el periodo del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



La iniciativa también señala: "Los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo iniciará el 20 de julio del mismo año, hasta tanto los actuales ejercerán sus funciones".



Lo anterior indica que los actuales congresistas, de aprobarse esta iniciativa, extenderán automáticamente su periodo de cuatro a seis años, pues el Legislativo actual va hasta julio de 2022 y con este proyecto se extendería hasta 2024".



La idea de esto es unificar las elecciones, para que se hagan el segundo domingo de 2024.



Esta propuesta cayó como un baldado de agua fría en el Congreso, donde la mayoría de congresistas salieron a rechazar este proyecto, incluso lo calificaron de “golpe de Estado”.



“Los congresistas que firmen ese proyecto serán demandados por pérdida de investidura por evidente conflicto de intereses. La muerte política a cambio de un espejismo que no pasará en la Comisión Primera”, expresó el senador Roy Barreras.



En el mismo sentido se pronunció el representante liberal Juan Carlos Losada.



“El proyecto de unificación de elecciones sería un golpe de Estado. Tendría implicaciones absolutamente catastróficas para la democracia en Colombia, rompe el equilibrio de poder institucional y alargaría de manera inconstitucional los periodos de cargos por elección popular”, manifestó Losada.



Por su parte, la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus aseguró que "no permitiremos el quiebre de la democracia" y estableció responsabilidades: "Conservadores, Liberales, 'La U', Cambio Radical. y Centro Democrático buscan ampliar períodos de todos los cargos de elección popular".

También fue vehemente el rechazo del congresista de Cambio Radical José Daniel López, quien calificó la propuesta como “golpe de Estado”.



"A mí me eligieron democráticamente. No voy a prestar mi curul para intentar un golpe de Estado. No a la prórroga de los periodos de quienes estamos en cargos de elección popular", dijo López.

Pandemia

Además del poco apoyo político que tiene esta propuesta, se suma la pandemia del covid-19 que tiene en riesgo de hundirse a las reformas constitucionales, como es el caso de ese proyecto.



Según el mandato de la Corte Constitucional, las reformas constitucionales deben ser discutidas de manera presencial, pero el covid-19 ha provocado que las plenarias de ambas corporaciones tengan que sesionar la mayor parte del tiempo de manera remota o semipresencial. Y hasta el momento no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia.



De hecho, hace apenas algunas semanas, el Gobierno Nacional extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo, lo que indica que la prohibición de aglomeraciones se mantiene como mínimo hasta esa fecha.



Igualmente, se debe recordar que el año pasado, cuando la Plenaria de la Cámara intentó sesionar presencialmente para sacar adelante reformas constitucionales, se presentó un contagio masivo que obligó a suspender la presencialidad y dejó a varios congresistas con el virus, uno de los cuales incluso, al poco tiempo, tuvo que ser trasladado a una UCI.



