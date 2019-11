El cronómetro en el Congreso empieza a correr contra el Gobierno

En el mes y medio que queda de sesiones ordinarias, el Congreso ‘le medirá el aceite’ al Gobierno Nacional.



Tras la caída de la ley de financiamiento y la necesidad del Ejecutivo de volver a tramitar esta norma, la administración de Iván Duque tendrá que convencer al Legislativo. Y esta vez bajo presión y con el cronómetro corriendo, pues la iniciativa debe estar aprobada a más tardar el 31 de diciembre.

Pero la presión del tiempo no recae solo sobre el Presidente, sino también sobre el Congreso. Las bancadas, más allá de sus propios intereses, son conscientes de la responsabilidad que tienen si no están a la altura de las circunstancias, especialmente por el impacto económico que podría traer no aprobar esta iniciativa.

La nueva norma radicada hace algunas semanas, básicamente, es el mismo texto de la ley de financiamiento, y la idea del Gobierno es que no se le hagan mayores cambios, un deseo que, por ahora, parece que no se va a cumplir.



Justamente, el martes pasado, Cambio Radical se reunió para tomar posición. Según conoció EL TIEMPO, luego de dialogar con varios congresistas, la idea del partido es ‘meterle mano’ a esa reforma tributaria.



La bancada tomó la decisión de conformar una comisión que se encargará de presentar observaciones y propuestas.



En el liberalismo, el panorama no es muy distinto. En el partido generan preocupación “las excesivas” prebendas que contiene esta norma para “las grandes empresas”.



“Hay que insistir en la necesidad de no permitir gravar con IVA los productos de la canasta familiar y las pensiones. La ley de financiamiento debe asegurar un manejo austero de los recursos públicos y combatir la evasión”, expresó el senador liberal Guillermo García Realpe.



Desde el conservatismo, como lo explicó el senador Efraín Cepeda, revisarán el desempeño actual de la ley de financiamiento para analizar qué posibles modificaciones se pueden introducir.



En los sectores de oposición, obviamente, no gustan de esta nueva reforma tributaria de Duque. No se puede olvidar que tanto el Polo como la llamada Lista de la Decencia presentaron en el pasado ponencias alternativas a la ley de financiamiento. A pesar de que en su momento fueron derrotados, ahora tendrían más apoyos en algunas de sus peticiones.

La ley de financiamiento debe asegurar un manejo austero de los recursos públicos y combatir la evasión FACEBOOK

TWITTER

Cadena perptua

El otro desafío que tendrá el Legislativo será la cadena perpetua para violadores de niños, propuesta por los partidos políticos y apoyada por el Gobierno. Si bien la norma ya fue aprobada en sus dos primeros debates en la Cámara, aún le restan dos en Senado y su camino no está tan expedito.



Por tratarse de una reforma constitucional, deberá superar esos dos debates antes del 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias, de lo contrario se hundirá.

Aunque la iniciativa tiene un apoyo innegable en la opinión pública, en sectores del Capitolio hay dudas, especialmente por la aplicación de una pena de esta naturaleza en el país.



Y un proyecto de ley más que centrará la atención es el de la Fiscalía y el Gobierno que busca, entre otras cosas, imponer la cárcel efectiva a los condenados por delitos de corrupción.



El nudo inicial fue la presentación de más de 50 propuestas de modificación al texto, lo que frenó el trámite en las comisiones primeras de Senado y Cámara y no ha permitido, hasta ahora, que se dé, ni siquiera, su primer debate. Esto, no obstante que el Gobierno envió mensaje de urgencia para la iniciativa.



Aunque este proyecto podría tramitarse el próximo año, el Congreso tiene el compromiso de enviar un mensaje a la opinión de su compromiso con la lucha contra la corrupción.



JAVIER FORERO ORTIZ

POLÍTICA@javierforero07