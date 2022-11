La revista 'The Economist', una de las más alabadas por su seriedad, puso al sistema de salud de Colombia entre los diez más inclusivos del mundo. El diagnóstico de la publicación británica contrasta con la afirmación del presidente Gustavo Petro quien afirmó que el sistema de salud "es uno de los peores sistemas del planeta".



Petro hizo la afirmación junto con la ministra Carolina Corcho en Aracataca, Magdalena, en el marco del lanzamiento del Programa de Salud Preventiva y Predictiva para el país.

Este hecho fue aprovechado por la oposición política al presidente Petro. Así, por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, afirmó: "Pese a lo que dijo el presidente Petro, Colombia entró al top 10 con la mejor puntuación en el índice de inclusión de salud en el mundo, según ‘The Economist’.

En efecto, el pasado 3 de noviembre, el presidente sostuvo que “el sistema de salud tiene que generar vida en Colombia, y no muerte. Para que genere vida, tiene que ser un derecho. Si genera muerte, tiene que ser un negocio”, en referencia a la necesidad de reformar la Ley 100, que, según dijo, privilegia el aseguramiento con base en el dinero que se tenga en el bolsillo.



El Índice de Inclusión en Salud del diario The Economist, publicado el pasado 11 de octubre, mide 37 indicadores sobre las herramientas que utilizan los gobiernos para reducir la inequidad en el sistema de salud y promover la inclusión. Contrario a lo dicho por el mandatario, Colombia se ubicó en los mejores lugares.



Este estudio calificó 40 países en tres dominios clave: salud en la sociedad, sistemas de salud inclusivos y empoderamiento de la comunidad.



El primero de ellos midió los determinantes en salud, cuánto valoran los gobiernos la salud de su población, a partir de la inclusión de este tema en las políticas del gobierno. “Una nación que no cree que todos tienen derecho a la salud, o que cree que la política de salud puede considerarse por separado de otras decisiones políticas, es menos probable que apoye la salud inclusiva”, señala el ranking.



En este indicador, Colombia se ubicó dentro del Top 10 con 86.9 puntos, en 13 indicadores que medían la salud como prioridad y derecho, monitoreo de inequidades del sistema, impuestos al alcohol y el tabaco, grupos vulnerables de la población, guías de consumo saludable, entre otros.



Este indicador, de acuerdo con el análisis que divulgó 'The Economist', es fundamental para dirigir las políticas de inclusión y promoción en salud, porque estudia el ambiente de los individuos, su educación, capacidad económica, alimentación, entre otros para conocer qué puede afectar su salud.



Otro de los indicadores que midió este estudio es el gasto de bolsillo que debe invertir cada hogar para el acceso a la salud, teniendo en cuenta que entre mayor sea el costo, menor inclusivo es su sistema. En este indicador se midió a partir del porcentaje de personas que gastan más del 10 % de sus ingresos en salud. Colombia obtuvo 67.9 puntos, un promedio positivo, apenas 2 puntos porcentuales menos que Canadá y casi 4 por encima del promedio de todos los países (64).

Al país le fue mejor en cuanto a inclusión del sistema y el empoderamiento de la población en la formulación de políticas. Su indicador más bajo fue en infraestructura y prácticas culturales, que corresponden al apoyo al personal médico, hospitales, así como casos de estudio, acompañamiento, personalización del servicio.



En ese sentido, el análisis determina que, aunque la inclusión en el sistema de salud y el acceso universal es necesario, no es suficiente y se requiere que haya una buena atención en salud, así como no solo la formulación, sino la implementación de las políticas de determinantes en salud.



