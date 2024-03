¿Tendrá impacto en las reformas la insólita sesión del Senado en Semana Santa? Análisis

En un hecho insólito, el Senado de la República no estará de vacaciones, o rezando, esta Semana Santa.

No estaba en las cuentas de nadie que el presidente de esa corporación, Iván Name, acogiera la solicitud de 49 congresistas de varias bancadas para sesionar el martes y miércoles Santo y así, según la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, avanzar en la discusión de la reforma pensional, que en un mes desde el reinicio de la legislatura su segundo de cuatro debates todavía no se ha iniciado.

María José Pizarro, Gloria Inés Ramírez e Iván Name en el debate de la pensional Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

“Como Vicepresidenta del Senado solicito, junto a 49 congresistas, que sesionemos y trabajemos como millones de colombianos en Semana Santa”, aseveró Pizarro.

Un par de horas después, Name respondió al llamado de los senadores que, aunque no firmaron el documento, acompañaron la propuesta.

Se trata de las bancadas del Pacto Histórico, Comunes, ‘la U’, En Marcha, así como Inti Asprilla, Andrea Padilla, Ana Carolina Espitia, Ariel Ávila, Fabián Díaz y Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Fabio Amín, Laura Fortich, Claudia María Pérez, Alejandro Vega y Jhon Jairo Roldán, del Partido Liberal; y Humberto de la Calle, del Verde Oxígeno, y Berenice Bedoya, de la ASI.

“A solicitud de un numeroso grupo de senadores, hemos convocado a sesión plenaria del Senado el próximo martes a las 9 de la mañana con el objeto de ocuparnos de temas que han quedado pendientes de escuchar a sectores sociales que van a hacerse presentes en torno, básicamente, a temas de las reformas. Y otros asuntos más por lo que el señor Secretario General está convocando a esos sectores que acordamos escuchar y que lo haremos el próximo martes en la plenaria del Senado", aseguró el jefe del Legislativo.

Gloria Inés Ramírez tras victoria de la oposición en Senado. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

La idea de Pizarro era que el martes se llevara a cabo la sesión informal propuesta por el senador David Luna, de Cambio Radical, aprobada vía proposición por las mayorías, para escuchar las observaciones de voces del sistema pensional sobre la reforma antes de decidir sobre las ponencias, ya que hay cuatro sobre la mesa: la oficial, que lidera la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, la alternativa, impulsada por Norma Hurtado, de ‘la U’, y dos de archivo promovidas por el Centro Democrático y Colombia Justa Libres.

La proposición de Luna fue vista por el oficialismo lo vio como una maniobra dilatoria, ya que una de las estrategias de la oposición es que la discusión avance a paso de tortuga porque si la reforma no ha superado sus cuatro debates antes del 20 de junio se hundirá por falta de trámite.

Pero lo que va a pasar es una incógnita. ¿Por qué? EL TIEMPO confirmó que varios de los senadores que apoyaron la propuesta de Pizarro y acompañaron la carta enviada al presidente Name solicitaron desde hace unas semanas permiso para salir del país, por lo que es muy probable que no se aparezcan por el Capitolio Nacional el martes.

Al parecer, quienes acompañaron la propuesta pensaron que, como era una sesión informal, según la proporción de Luna, se podría trabajar de manera virtual o mixta y no contaban con que Name citaría de manera presencial.

Por eso, todas las miradas estarán puestas sobre esos 49 congresistas que insistieron en sesionar en Semana Santa, cuando nunca antes en la historia del Congreso se había convocado a sesiones en la Semana Mayor.

Para que comience la sesión se requiere que lleguen 53 parlamentarios para así comenzar la sesión en la que se espera avanzar en la discusión de la reforma pensional.

De la asistencia del martes dependerá si se convoca el miércoles y así se sabrá si se avanza el tiempo en la discusión de la iniciativa que fue radicada hace un año en el Congreso y que solo ha superado su primer debate, en junio del año pasado en la Comisión VII.

Varios miembros de la oposición anunciaron que asistirán, como el senador Luna: “Voy a las sesiones siempre que me citen, independientemente cuándo sea”.

Se les olvida que tienen en sus manos hace 15 días la sesión de la reforma de la salud y no la votan

Precisamente es en esa Comisión donde está la reforma de la salud. Sin embargo Martha Peralta, presidenta de esa célula legislativa no convocará para la Semana Santa y se mantiene firme en la idea de convocar a esa discusión la semana de pascua.

Precisamente a Luna le parece una paradoja, pues el Pacto Histórico habla de la sesión de pensional “pero se les olvida que tienen en sus manos hace 15 días la sesión de la reforma de la salud y no la votan”.

La ley de salud, que lleva un año de trámite, está virtualmente hundida, ya que 9 de 14 senadores de la VII manifestaron votar por la ponencia que pide el archivo del proyecto.

Si bien algunos sectores vieron con buenos ojos que el Congreso sesionara en Semana Santa, lo cierto es que está en veremos y las miradas estarán puestas en los 49 congresistas que elevaron la solicitud de no tomarse la semana y trabajar, como dijo Pizarro, como millones de colombianos.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA