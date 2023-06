Aunque todo estaba listo para que la conciliación del polémico Código Electoral quedara lista hoy, el proyecto se enredó.



En el Senado no está agendada la conciliación de los textos aprobados por las dos cámaras del Congreso de la República y si este trámite no se lleva a cabo este martes 20 de junio el proyecto se hunde porque al tratarse de una ley estatutaria no se puede tramitar en sesiones extraordinarias.



Para evitar su hundimiento, el mismo Registrador Nacional, Alexander Vega, llegó hasta el salón anexo del Senado para intentar buscar consensos que permitan salvar la iniciativa.



El único proyecto agendado para la sesión de este lunes es la reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

