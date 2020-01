Duro pulso político por decisión contra la plataforma Uber

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de solicitar la suspensión del servicio de Uber por posible competencia desleal saltó del terreno judicial y se ha convertido en todo un pulso político.

Según la SIC, la aplicación prestaría un servicio de transporte individual de pasajeros en el que crearía la oferta y pondría a disposición de los usuarios el servicio; por esto, estaría violando las normas que regulan el mercado y generando una ventaja “significativa” que crea una desviación de la clientela de Cotech.



El pulso frente al tema se ha vivido entre el representante de Alianza Verde Mauricio Toro y el expresidente Álvaro Uribe, luego de que el congresista de oposición asegurara que la decisión contra Uber se habría acelerado luego de una reunión entre miembros del gremio de taxistas y el presidente Iván Duque y el expresidente Uribe.

“Las reuniones de Iván Duque y de (el senador) Álvaro Uribe con los taxistas fueron de público conocimiento días previos al fallo”, señaló Toro.



Tras el pronunciamiento del representante, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que señala que no ha existido ninguna reunión como la que hace mención el congresista de Alianza Verde.



“Non ha existido ninguna reunión entre el presidente Iván Duque, el superintendente Andrés Barrero y el expresidente y senador Álvaro Uribe para suspender a Uber”, dice el comunicado.



El partido asegura que “siempre ha defendido a los taxistas” pero no se opone a plataformas como Uber. El representante Toro, no obstante, publicó en su cuenta de Twitter unos videos en los que miembros del gremio de taxistas mencionan haber sostenido encuentros con el senador Uribe.

HS @AlvaroUribeVel si se van a negar reuniones con los taxistas para tratar tema de Uber, en las fechas del #ParoNacional, creo que se deben exigir varias rectificaciones!

Dejo video con declaraciones del gremio que nunca fueron desmentidas por @CeDemocratico ni por el Gobierno. https://t.co/uryhdusVKi pic.twitter.com/WGOslIuogO — Mauricio Toro (@MauroToroO) January 3, 2020

Sobre el tema de Uber también se ha pronunciado de manera vehemente el senador del Polo Jorge Robledo, quien ha calificado este servicio como “ilegal”.



“Todo lo de Uber es ilegal: la empresa, la plataforma, las tarifas, los seguros, la propaganda (publicidad). Además, sus cifras son falsas, no paga impuesto de renta en Colombia, es culpable de las sanciones a miles de sus choferes. Puede haber taxis de lujo, pero lo impide la ilegalidad de Uber”, expresó Robledo



