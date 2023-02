Luego de que Susana Boreal, representante por Antioquia, del Pacto Histórico, reconociera abiertamente durante una audiencia en la Cámara sobre la legalización del cannabis que fuma marihuana todos los días, se conocieron varias reacciones y a favor y en contra de la congresista por parte de varios legisladores y reconocidas figuras políticas.



“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días”, dijo.

Boreal, quien se hizo conocida durante las protestas de 2021, hizo esta afirmación cuando estaba precisamente exponiendo la importancia de la legalización.



“Las legislaciones suelen ser mucho más atrasadas que las realidades sociales que nosotros estamos viviendo (...). Yo reivindico muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días", afirmó la Representante.



Y agregó: “mire, yo fumo marihuana y soy Representante. No estoy de acuerdo con eso porque la marihuana no es la que me tiene acá, porque tampoco es a la que tiene un montón de gente en sus cosas... Hay que desestigmatizar la marihuana. Me encanta, no me da miedo decirlo”, puntualizó la congresista.



Aunque Boreal, que consume todos los días, no dijo que asiste a las sesiones en el Congreso bajo los efectos de la marihuana, la norma general para los legisladores es que no podrían estar en ellas de encontrarse bajo los efectos de sustancias psicoactivas.



En la ley 1828 de 2017, del código disciplinario del congresista, articulo 9, numeral d, sobre conductas sancionables, advierte en el reglamento del Congreso y otras normas especiales que no está permitido “asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Las reacciones tras la declaración

Algunos internautas que apoyaron a la Representante tras conocer sus declaraciones, recordaron el artículo 16 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.



Tras las declaraciones de Boreal, las críticas no se hicieron esperar.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció tras las declaraciones de la congresista del Pacto Histórico, e indicó que le da pesar por los consumidores dependientes de sustancias como la marihuana.



“Qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada”, afirmó la congresista.

Qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada. https://t.co/6LhN2MF6xC https://t.co/uwvpUWAQU2 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 23, 2023

La periodista María Antonia Pardo, exjefe de comunicaciones de la campaña presidencial de Gustavo Petro, a su vez, felicitó a la representante por haber hecho ese anuncio.



"Felicitaciones a @SusanaBoreal por normalizar el uso recreativo de marihuana. Entre más se hable de esto en el Congreso, más rápido avanzaremos en la senda hacia la legalización la cual es necesaria. La satanización y la prohibición solo traen guerra, mafias y muertos", escribió en su cuenta de Twitter.

Felicito a la representante @SusanaBoreal por normalizar el uso recreativo de marihuana. Entre más se hable de esto en el Congreso, más rápido avanzaremos en la senda hacia la legalización la cual es necesaria. La satanización y la prohibición solo traen guerra, mafias y muertos. https://t.co/9I35bEKLo4 — María Antonia Pardo (@NanyPardo) February 23, 2023

Susana Boreal hace parte de la comisión sexta, que maneja temas de transportes y comunicaciones en la Cámara de Representantes. Susana Gómez, como en realidad se llama la congresista, se dio a conocer en el país en el Paro Nacional de 2021, cuando dirigió un concierto con algunos músicos de la Universidad de Antioquia en el Parque de Los Deseos, también conocido como Parque de La Resistencia.



Este caso se une al conocido también el Congreso, dado a conocer en octubre de 2022 por el representante a Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, quien aceptó que era consumidor de esta sustancia.



“Lo que es anacrónico, es que teniendo un derecho al consumo, al porte y al cultivo, sea ilegal venderla y comprarla. Eso no tiene ningún sentido. Esa política restrictiva le ha servido es a los 'traquetos', que se llenan los bolsillos con la ilegalidad”, dijo en octubre del año pasado.

La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información. #HoraDeRegular #CannabisDeUsoAduto pic.twitter.com/662ricWvjc — Daniel Carvalho (@davalho) October 11, 2022

La regulación de la marihuana ya fue aprobado en sus primeros cuatro debates el semestre pasado y se espera que este año siga su curso.



ELTIEMPO.COM