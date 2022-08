Ha pasado poco más de un año desde que Susana Gómez Castaño, más conocida como Susana Boreal, dirigió una orquesta de 400 músicos en el Parque de los Deseos, como medio de protesta pacífica en el marco del paro nacional de 2021.



No fue hasta este año que la activista llegó al Congreso. Con poco tiempo de haberse posicionado como Representante a la Cámara por Antioquia, Boreal se encuentra en el ojo del huracán por desconocer cómo funcionan los procedimientos del Congreso.

En esta oportunidad, se convirtió en objeto de críticas al mostrar, en medio de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, su poco conocimiento acerca de una de las acciones que se deben adelantar en el Congreso.



“Quisiera adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho, por favor”, dijo la congresista luego de pedir la palabra. A lo que inmediatamente agregó “No sé cómo es el procedimiento”.

El video, que no tardó en hacerse viral en redes sociales, muestra el momento en el que segundos después, le preguntaron a la representante a la Cámara qué era lo que quería firmar, a lo que ella vagamente respondió “Donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín, por favor”.

50 SMMLV destinados en asesores de UTL para cada Congresista para que la Representante Susana Boreal no sepa como es el procedimiento para firmar una proposición. 🫣pic.twitter.com/rMp6fTfdb4 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 5, 2022

Una ola de críticas, burlas y comentarios se cernió sobre la parlamentaria, pues algunos internautas no le perdonaron su inexperiencia y lo expresaron en los comentarios.



“Susana, usted es congresista. Gana 36 veces más que la mayoría de los colombianos. Es joven. Tuvo cuatro meses y 7 días para prepararse ante el reto que significa ser una mujer de izquierda elegida (dentro de una lista cerrada) para estar en este Congreso”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

La particular intervención de Boreal no solamente generó burlas y memes en medios sociales, sino también lo hicieron las reacciones de los funcionarios que se encontraban presentes en la reunión, pues, un poco desconcertados y atónitos, dejaron ver su sorpresa con la petición de la directora de orquesta de 27 años.



Tras esta explosión mediática, la activista y Representante a la Cámara por Antioquia decidió responder a sus detractores por medio de su cuenta oficial de Twitter: “No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda”, aclaró.

No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda.



Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana.



P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una Ministra que no está posesionada, pero ajá. 😂 — Susana Boreal (@SusanaBoreal) August 5, 2022

Además, destacó que no sería la única con vacíos parlamentarios en el Congreso. “Jajajajaja o sea, le pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso'', expresó al tiempo que resaltó que sus demás compañeros tampoco tenían idea de nada y se hacían los "eruditos".



Esta no sería la única vez que la congresista del Pacto Histórico genera polémica con sus declaraciones, pues tan solo unas horas después de haber sido elegida como representante a la Cámara por Antioquia, fue tendencia y no por su reciente elección. En una fase de preguntas de cultura general, la abogada Ana Bejarano le preguntó por cuántos departamentos tiene Colombia. "38", respondió la ahora electa congresista.

Pese a las críticas, Boreal se mantiene firme y leal a los ideales por los que, en un inicio, quiso ingresar al mundo político. Sostiene que es sincera y prefiere trabajar, además de ser la “única que se atreve a mostrarse humana”.

