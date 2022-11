La representante Susana Gómez Castaño, más conocida como Susana Boreal, compartió su experiencia de abuso sexual cuando era menor de edad: "Sí me violaron, pero no fue mi papá. Fueron dos tipos de 26 y 28 años cuando yo tenía 14", enfatizó.



La congresista dijo que por eso "busca brindar una educación integral en sexualidad para que se puedan prevenir esos horrores".



(Le sugerimos: Mico en reforma política: Procuraduría no podría sancionar a elegidos por voto)



Boreal mencionó que la motivación principal del proyecto que está promoviendo en el Legislativo es cuidar a la niñez colombiana. La iniciativa se basa en “implementar un modelo de enseñanza para que se pueda aprender de los aspectos cognitivos emocionales, físicos y sociales de la sexualidad”.

La representante también le respondió a un usuario de Twitter que le pidió "superar el trauma": "Debemos prevenir esos horrores y que no haya comentarios como el suyo justificando eso", enfatizó.



(Lea también: ¿Congresistas desde los 18 años? Así lo pretende la reforma política)

Sí me violaron, pero no fue mi papá. Fueron dos tipos de 26 y 28 años cuando yo tenía 14.



Precisamente se busca brindar una Educación Integral en Sexualidad para que podamos prevenir esos horrores y que no haya comentarios como el suyo justificando eso.



Educación es Prevención. https://t.co/7rN5RFA58s — Susana Boreal (@SusanaBoreal) November 17, 2022

(Le puede interesar: ¿Por qué Roy Barreras no integrará el equipo negociador del Gobierno con el Eln?)



Ayer, luego de haber dado su ponencia sobre este proyecto, Boreal fue felicitada por sus compañeros en el Legislativo. Uno de ellos fue el presidente de la Comisión VI de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca: “Tremenda exposición de Susana Boreal sobre el proyecto #EducaciónSexualParaDecidir. Orgulloso de su argumentación. Esperemos que la Cámara los apoye. ¡Yo, como Presidente de la Comisión VI, de donde viene el proyecto los apoyo!”, dijo.

REDACCIÓN POLÍTICA