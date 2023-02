La representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, del Pacto Histórico, respondió en las últimas horas, en una entrevista en la W Radio, a las críticas por la contratación de un funcionario en su Unidad de trabajo legislativo que no terminó su carrera profesional.



Daniel Briceño, abogado, a través de su cuenta de Twitter, indicó que: “Susana Boreal le paga $ 9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como Asesor en su UTL, quien solo acreditó 5 semestres de ciencia política y 3 años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular".



Seguidamente, agregó que Guzmán sería pareja de la representante y en “la hoja de vida de la función pública no reportó ningún tipo de experiencia laboral”.



Según Briceño, el 7 de julio de 2022, el entonces senador Gustavo Bolívar expidió una certificación laboral en la que le acredita más de tres años de experiencia laboral a Guzmán como su asesor político, entre el 5 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2019.

Lo que dijo Susana Boreal

Frente a estos señalamientos, la representante del Pacto Histórico sostuvo en la entrevista con W Radio que Guzmán no es su pareja. "Mi relación con él es de amistad. No es mi novio. No tengo novio, no tengo ningún tipo de relación. No hay absolutamente ningún tipo de corrupción en la contratación de Christhian en mi UTL".



Boreal, además, se quejó de que en medio de la discusión se haga énfasis en su vida personal: "Mi vida personal se ha visto demasiado expuesta en este momento. Son cosas que yo ni siquiera tendría que estar explicándole a la gente. Pasa mucho con las mujeres que están todo el tiempo pendientes de con quién nos metemos, con quien nos acostamos”.



“Él es un asesor político, es un asesor político así como muchas personas tienen asesores políticos, la política se trata de, por ejemplo, leer el contexto. Yo no he conocido una persona más brillante que Christhian Guzmán, así lo quieran reducir solamente a la parte de haber estudiado unos semestres en una universidad”, agregó.



La congresista aclaró que Guzmán hizo cinco semestres de ciencias políticas. Y ratificó lo dicho sobre la experiencia de su colaborador con el ya excongresista Gustavo Bolívar, también del Pacto Histórico.



“Es muy clasista pensar que las personas que pueden entrar a estos lugares son quienes han ido a grandes universidades, o han tenido cargos públicos”, sostuvo, y dijo que “en el movimiento social la gente no necesita certificados”.

Sobre los cuestionamientos a la carrera de su colaborador, señaló que Christhian sí cumplió los requisitos de ley.



También dijo que “experiencia laboral es cualquier experiencia. Es la experiencia que ha tenido con Gustavo (Bolívar), ha sido asesor político de Gustavo Bolívar desde el año 2016, incluso en la campaña no solo me asesoraba a mí, no solo fue mi gerente de campaña, sino que también fue asesor de Bolívar durante la campaña”.



