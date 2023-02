La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Susana Boreal contó este 23 de febrero, durante una audiencia en la Cámara de Representantes sobre la legalización del cannabis, que fuma marihuana todos los días. “Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días”, dijo.



"No me da miedo decirlo. La marihuana realmente no tiene nada que ver con lo que somos como personas", añadió.



Este viernes, en una entrevista con la cadena radial W Radio, la representante respondió si ha realizado alguna sesión bajo sus efectos.

En medio de la entrevista, la representante a la Cámara se refirió a sus declaraciones, asegurando: "Que yo diga que fumo todos los días, no quiere decir que tenga un problema de adicción. La reacción de la gente tiene que ver con un estigma que existe frente al uso del cannabis".



Al ser abordada sobre el consumo de marihuana antes de realizar las sesiones en el Congreso, Boreal señaló que: "Nuunca he fumado marihuana antes de nada. Lo hago específicamente para actividades recreativas, no lo he hecho en el trabajo, no lo hago antes de las plenarias, es un tema recreativo y medicinal”.



La ley 1828 de 2017, del código disciplinario del congresista, articulo 9, numeral d, sobre conductas sancionables, advierte en el reglamento del Congreso y otras normas especiales que no está permitido “asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.



Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS