La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Boreal, contó este jueves durante una audiencia en la Cámara de Representantes sobre la legalización del cannabis que fuma marihuana todos los días.



“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días”, dijo.



Boreal, representante por Antioquia y quien se hizo conocida durante el estallido social de 2021, hizo esta afirmación cuando estaba exponiendo la importancia de la legalización.



"Las legislaciones suelen ser mucho más atrasadas que las realidades sociales que nosotros estamos viviendo (...). Yo reivindico muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días", afirmó.

Y agregó que una de las transformaciones culturales que se necesita en el país es que se acepte que la marihuana no tiene nada que en la manera como seamos como personas.



"... Mire, yo fumo marihuana y soy representante. No estoy de acuerdo con eso porque la marihuana no es la que me tiene acá, porque tampoco es a la que tiene un montón de gente en sus cosas... hay que desestigmatizar la marihuana", complementó.



Este episodio genera recuerda cuando el representante a la Cámara Daniel Carvalho, también por Antioquia, aseguró que fuma marihuana hace 25 años.



"Lo que es anacrónico, es que teniendo un derecho al consumo, al porte y al cultivo, sea ilegal venderla y comprarla. Eso no tiene ningún sentido. Esa política restrictiva le ha servido es a los 'traquetos', que se llenan los bolsillos con la ilegalidad”, dijo en octubre del año pasado.



La regulación de la marihuana ya fue aprobado en sus primeros cuatro debates el semestre pasado y se espera que este año siga su curso.



