Después de la polémica que se desató por asegurar que es consumidora de marihuana todos los días, la representante Susana Boreal vuelve a ser centro de críticas por dos razones: primero, trabajadores de su campaña hicieron denuncias por presuntos maltratos físicos y psicológicos. Segundo, hoy salió a la luz que Boreal habría contratado a su novio en su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) sin tener experiencia.



Después de mucho tiempo de hacer silencio vengo a exponer lo que fue trabajar en la campaña del @PactoCol en el equipo de @SusanaBoreal, animado por testimonios de mis excompañeros y lo expuesto por @Danielbricen. Una campaña llena de precarización y maltratos psicológicos.👇🧵 pic.twitter.com/M19b8GjxjJ — Juan Jose Yela (@JuanJoseYela) February 23, 2023

El abogado Daniel Briceño fue quien hizo la denuncia en su cuenta de Twitter, allí señaló que "La Representante Susana Boreal le paga $9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como Asesor en su UTL quien solo acreditó 5 semestres de ciencia política y 3 años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular".

En el hilo de Twitter también argumentó que la pareja de la representante a la Cámara en "la hoja de vida de la función pública no reportó ningún tipo de experiencia laboral".

La Representante Susana Boreal le paga $9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como Asesor en su UTL quien solo acreditó 5 semestres de ciencia política y 3 años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular.



Abro hilo 👇🏻 pic.twitter.com/uZmPgWnH2z — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 23, 2023

En la noche de este viernes, la funcionaria le dijo en entrevista a la W Radio lo siguiente: "Mi relación con él es de amistad, Christhian Guzmán no es mi novio. Yo no tengo ningún tipo de relación (…) No hay absolutamente ningún tipo de corrupción en la contratación de Christhian como asesor 1 en mi UTL. En este momento puedo decir que es una relación de amistad y nosotros no somos pareja”.

En relación a la experiencia laboral de su asesor 1, la representante del Pacto Histórico señaló que: "“Él es un asesor político, es un asesor político así como muchas personas tienen asesores políticos, la política se trata de, por ejemplo, leer el contexto. Yo no he conocido una persona más brillante que Christhian Guzmán, así lo quieran reducir solamente a la parte de haber estudiado unos semestres en una universidad”.



Entre tanto, indicó que Guzmán estudió cinco semestres de ciencias políticas, además de que certificó su experiencia laboral con el excongresista Gustavo Bolívar.



“Experiencia laboral es cualquier experiencia. Es la experiencia que ha tenido con Gustavo (Bolívar), ha sido asesor político desde el año 2016”, puntualizó.

