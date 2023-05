Luego de tres semanas de discusión entre los ponentes del proyecto de ley de sometimiento a la justicia de grupos criminales, eje de la política de ‘paz total’ del gobierno Petro, antes del martes será radicado el documento final para que pueda iniciar su trámite en la Comisión Primera del Senado.



En este proyecto, como en otros textos de origen gubernamental, las posiciones están encontradas en varios temas del articulado. Las críticas más fuertes han sido del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.



Uno de los aspectos en los que más ha hecho énfasis la cabeza del ente acusador es que supuestamente la propuesta confunde elementos de la justicia transicional y del sometimiento penal ordinario.



“No podemos confundir una cosa con la otra, el texto que se presentó en el Congreso es una especie de copia de lo que es el sistema transicional en un proyecto de sometimiento”, comentó en un foro realizado por EL TIEMPO, semanas atrás.



Según ponentes del proyecto consultados por este diario, frente a estas preocupaciones se recogieron ocho de las nueve anotaciones que había realizado el Fiscal. De hecho, el jueves pasado, antes de la conciliación del PND, se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el presidente del Senado, Roy Barreras, en la que se trataron dichos ajustes.

La semana pasada, los ponentes se reunieron con Néstor Osuna, minjusticia, y con Roy Barreras, presidente del Senado. Foto: Cortesía

Ariel Ávila, uno de los ponentes e integrante de la Comisión Primera, le dijo a EL TIEMPO que el resultado de la deliberación “es un proyecto de ley bastante sólido”.

“Hay cuatro puntos claves en este documento que se va a radicar. En primer lugar, no hay nuevos jueces, no hay nuevos procedimientos y no hay nuevos tribunales, es la justicia ordinaria”, señaló Ávila.



Sobre las críticas que han llegado desde la oposición sobre la impunidad que supuestamente daría la ley, y que han llegado fundamentalmente desde el Centro Democrático, el congresista señaló que sí va a haber privación efectiva de la libertad.



“Va a haber medida intramural de 6 a 8 años, más cuatro de pena supervisada extramural, es decir, más que en el proyecto de Justicia y Paz de la época de Uribe. Además, no hay reconocimiento político, los máximos responsables de crímenes graves como lesa humanidad y genocidio, todos van a ser procesados. Y, por último, se respetan el derecho penal colombiano y los acuerdos internacionales”, agregó.



Pero más allá del proyecto —del que aún no se conoce cómo quedó configurado el articulado final—, la preocupación del Gobierno y de varios congresistas radica en tres aspectos: la incertidumbre con respecto a la coalición, la congestión de reformas y que solo quedan siete semanas de esta legislatura.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

