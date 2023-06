Solo el 3,4 % de los proyectos radicados en esta legislatura fueron aprobados por el Congreso de la República. Del total de 673 proyectos, 65% fueron presentados por el Gobierno nacional y 35 % por iniciativas de los congresistas, dice un informe de Orza, firma de relacionamiento estratégico que puso en cifras lo que fue la legislatura que terminó el pasado 20 de junio.

En el documento se destaca el cambio que tuvo el Congreso en su composición. Alrededor del 61% de los congresistas de este periodo son novatos en la tarea de legislar.



Para esta firma, la tasa de renovación, sumado a una mayor representación de sectores alternativos, significó la aparición de agendas de corte más progresista, pero, “al no ser un sector mayoritario en el Congreso, las agendas que avanzaron lo hicieron a costa de una alta moderación por parte de los sectores tradicionales, donde el Gobierno se vio obligado a buscar las mayorías”.



De acuerdo con el informe de Orza, a través de su sistema de monitoreo de asuntos regulatorios, Sonar, de los 45 proyectos de origen gubernamental radicados en esta legislatura, 12 fueron aprobados, 18 continúan en trámite y 12 se hundieron, lo que implica una tasa de aprobación de proyectos del Gobierno del 33 %.



Juliana Ocampo, MBA del MIT Management Sloan School, abogada de la Universidad de los Andes, especializada en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y socia de esta compañía que hizo el análisis del trabajo legislativo, solo el 3,4 % de los proyectos radicados en esta legislatura fueron aprobados por el Congreso de la República.



Del total de 673 proyectos, 65 % fueron presentados por el Gobierno nacional y 35 % por iniciativas congresionales. En el caso de los primeros, el 80 % fueron presentados por la administración Petro y el otro 20 % por el gobierno de Duque.



En su análisis destaca también que del total de iniciativas congresionales radicadas, solo se aprobó el 1%. “Si bien pareciera que el Gobierno Nacional tuvo un buen año para la aprobación de sus iniciativas, estas tuvieron menor suerte que aquellas presentadas en las legislaturas 2010-2011 y 2018-2019, correspondientes al primer año de mandato de Juan Manuel Santos y al primer año de mandato de Iván Duque. El primero logró aprobación del 53 % de sus propuestas y el segundo del 39%”, afirmó Ocampo.



Los temas sobre los que más se legisló fueron medio ambiente, educación y derechos humanos e inclusión social, que representaron el 10,7 %, 9,7 % y 8,2 % del total de iniciativas radicadas, respectivamente.



Los temas a los que menor relevancia le dieron los legisladores fueron: servicios públicos (1 %), turismo (0,9 %) y emprendimiento (0,7 %).



Del total de iniciativas radicadas, 414 fueron archivadas (291 al no ser puestas en consideración antes del 21 de junio); 20 fueron archivadas en votación y otras 52 fueron retiradas por sus autores.



El 45% de las iniciativas se archivaron en las comisiones primeras (113 se archivaron sin primer debate). El archivo de las otras 73 se explica por el cumplimiento de los términos legislativos para los proyectos de Acto Legislativo y Estatutarias.



Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana, master en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca en España y también socio de Orza, explicó, por su parte, que la Comisión VI de la Cámara y la VII del Senado lideraron la cantidad de proyectos que sobrevivieron al final de la legislatura, en virtud de las jornadas maratónicas de aprobación de proyectos que tuvieron lugar en estas comisiones en las últimas semanas.



Pero, el panorama es diferente en las Comisiones VII de Cámara, III de Senado, I de Senado y IV de Senado, donde sobrevivieron muy pocos proyectos.



“Esta baja tasa de proyectos que continúan en trámite se debe al desgaste político que causaron el PND, las Reformas Sociales y las Reformas Políticas del Gobierno. Estos proyectos erosionaron el terreno y conllevaron a demoras y rezagos en el trámite de otras iniciativas legislativas. Gracias a la alta concentración de proyectos que quedan pendientes por rendir su segundo debate, para la siguiente legislatura se puede prever una alta congestión en las plenarias, tanto de Cámara como de Senado. Esto, si el Gobierno no adopta una postura más conciliadora de cara a sus proyectos más ambiciosos, podría implicar el archivo de más iniciativas legislativas”, aseguró Araújo.



Según Araújo, en los próximos meses, el Gobierno se enfrentará a desafíos significativos para llevar a cabo sus reformas y agendas políticas. "Hasta ahora, la estrategia de negociar individualmente con los congresistas ha mostrado resultados mixtos. Aunque algunas reformas lograron avanzar, otras, como la regularización del cannabis de uso adulto, la reforma laboral, la reforma política y la ley de humanización carcelaria, se encontraron con obstáculos que las llevaron a hundirse".



“Si el Gobierno no cambia su enfoque y recompone la coalición en apoyo de las reformas, es probable que estas se vean frustradas y la tensión entre el presidente y el Congreso siga en aumento. Un escenario propicio para un bloqueo institucional que se traducirá en una compleja situación de gobernabilidad que afectará a todos los actores institucionales, pero, sobre todo, que traerá enormes costos políticos para el primer Gobierno de izquierda de Colombia. Si logra recomponer la coalición, deberá moderar las propuestas para construir consensos, lo que resultará en cambios graduales en las políticas públicas”, concluye en su análisis Araújo.



POLÍTICA