En medio de pelea en Senado, posesionan al reemplazo de Aida Merlano

La candidata al Senado por el Partido Conservador Soledad Tamayo asumió este miércoles la curul de la detenida senadora Aída Merlano.

El acto de posesión, que se dio en medio de la plenaria del Senado y mientras se votaban los impedimentos al proyecto de ley de las TIC, se dio luego de una pelea entre sectores de izquierda y el presidente del Senado, Ernesto Macías.



Macías informó a la plenaria que este martes el Consejo de Estado comunicó a la Presidencia del Senado una sentencia del pasado 16 de mayo en la que declaró la nulidad de la elección de la senadora por el Partido Conservador Aída Merlano.



Merlano está siendo investigada por las autoridades por supuesta compra de votos, razón por la cual el Consejo de Estado determinó la nulidad de su elección y notificó al Senado.

En ese momento, fuera de micrófonos, algunos senadores de los partidos de oposición sentaron su voz de protesta ante la decisión, la cual tuvo que ser explicada por la Secretaría del Senado.



La senadora por los ‘verdes’ Angélica Lozano reaccionó de inmediato, aclaró que no tiene nada “personal” contra Soledad Tamayo, pero manifestó sus dudas ante la decisión.



“Temo y quiero tener claridad en que haya una orden del Consejo de Estado que llame a posesión a quien sigue, porque la ‘silla vacía’ en nuestra Constitución está prevista contra personas que cometan delitos contra el sufragio, contra la participación política y los electores”, afirmó Lozano.



Ante el hecho, la Secretaría del Senado mostró las notificaciones del Consejo de Estado, en la que anuló la elección de Merlano, y del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que certificó, este martes, que quien seguía en la lista era Soledad Tamayo.



Al final, Macías afirmó que el Senado no era quien definía este tema sino que ya fue decidido por la instancia correspondiente. “Aquí no podemos armar un debate jurídico frente a una decisión de otra instancia”, afirmó Macías, quien procedió a tomar el juramento a Tamayo, quien sucederá a Aída Merlano en el Senado.



POLÍTICA