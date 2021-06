Sobretasa de la gasolina se tramitaría en sesiones extras

Uno o dos días de sesiones extras tendría el Congreso los próximos lunes y martes, días en los cuales se terminaría de aprobar el proyecto de ley que regula la sobretasa de la gasolina.



EL TIEMPO supo que hubo un acuerdo entre algunos sectores políticos y oficiales para concluir el trámite de la iniciativa, la cual cumple indicaciones de la Corte Constitucional en este sentido.



(En otras noticias: Se hundió proyecto que implementaba matrícula cero para universitarios)

El proyecto, impulsado por sectores como la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), busca definir la base gravable para la liquidación de la sobretasa del combustible.



Este gremio ha aclarado que no se trata de un nuevo tributo a la gasolina y que la iniciativa no cambia la estructura de sus precios de referencia "No aumenta, en términos reales, el precio final del combustible al ciudadano”, ha dicho Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales.



La iniciativa ya cumplió su paso por las comisiones económicas del Congreso y solamente le restan sus debates finales en las plenarias de Senado y Cámara.



