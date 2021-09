Lo que usted debe saber sobre la reforma al Soat

Contra viento y marea, la férrea oposición de las compañías aseguradoras, varios conceptos negativos del Ministerio de Hacienda y otras entidades, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que crea incentivos para los tomadores de la póliza del seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.



A continuación le contamos cuáles son esos beneficios:

Descuento en el valor de la póliza

La piedra en el zapato del proyecto fueron los descuentos que se darían a quienes no utilizaran la póliza en el año inmediatamente anterior, y que, para las aseguradoras, afectarían la estabilidad del sistema de salud.



En principio estos eran del 10 por ciento el primer año, 15 por ciento en el segundo; 20 por ciento en el tercer año; 25 por ciento en el cuarto, y 30 por ciento en el quinto año. Al final, el Congreso aprobó un descuento por una única vez del diez por ciento del valor de la póliza si usted no la utiliza en el año anterior a su vigencia.



Extienden plazo para licencias a punto de vencerse

A más de cinco millones de colombianos se les vence la licencia de conducción en enero de 2022. Según el Decreto Ley 019 de 2012, estas tendrán una vigencia de diez años, es decir hasta dentro un poco menos de cuatro meses, para los menores de 60 años. El Congreso aprobó ampliar el plazo de esas licencias por dos años más.

Seguro para choques simples

Aunque en principio el proyecto planteaba que la misma póliza del Soat tuviera cobertura para daños de latas por choques simples y de mínima cuantía, esto no se aprobó. El Congreso decidió que tomar esa cobertura será voluntaria y complementaria, es decir, que quien quiera tenerla deberá pagar más por el Soat.



Al proyecto le falta aún la conciliación de los textos aprobados en la Cámara y el Senado, una vez se apruebe el texto definitivo, pasará a sanción presidencial.



No habrá sanciones automáticas por no renovar la póliza

El Congreso no aprobó un artículo que establecía una sanción para quienes no renovaran la póliza de forma inmediata tras su vencimiento. La propuesta fue negada porque muchos vehículos no se usan, bien porque sus dueños los necesitan ocasionalmente o porque pueden estar varados o en reparación en un taller.



