Sin tribunal de aforados, por ahora, avanzó reforma de la justicia

Desacuerdos en quien sería el encargado de nombrar a los integrantes del tribunal de aforados fueron una de las causas para que la creación de esa nueva instancia no pudiera lograrse este miércoles en el Congreso.

El tribunal de aforados era uno de los principales componentes de la reforma de la justicia, la cual superó su primero de ocho debates en la Comisión Primera del Senado.



De acuerdo con el senador por Cambio Radical Germán Varón, coordinador ponente de la iniciativa, cuando entraron en la discusión de quién nombraría a los integrantes de esta nueva instancia hubo “desequilibrios” entre quiénes harían esas designaciones.



“Algunos decían que debía ser el Presidente el que los nombrara, otros que el Congreso y otros que la Rama Judicial, entonces preferimos arrancar de cero, la ley lo permite sin violar el principio de consecutividad”, afirmó Varón.



Esto significa que aunque el tribunal de aforados no se creó por el momento, es posible que se reviva en debates posteriores de la reforma de la justicia.



El tribunal de aforados era uno de los artículos más esperados de la reforma de la justicia. La idea de su creación es que conozca los procesos contra el Presidente, el Fiscal y los magistrados de las altas cortes una vez se dé el “juicio político” que lleva a cabo el Congreso contra estos servidores.



La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia se declaró sorprendida por que “todos digan que quieren el tribunal de aforados, pero que, sin embargo, no les satisface la propuesta que se les hizo” sobre su conformación y funcionamiento.



“Creo que los partidos que no son de gobierno tienen que entender que un gobierno como el de Iván Duque es abierto, de ideas, de diálogo y que cuando hacemos las reuniones previas estamos tomando en serio lo que se está proponiendo. Si no les gusta lo que hay propongan algo mejor y vamos construyendo entre todos”, afirmó la congresista.

Justicia al ciudadano

El senador Varón destacó cuatro aspectos de lo aprobado en la reforma de la justicia como los más acercarían la justicia al ciudadano de a pie.



Para él, el primero es el precedente judicial, que significa que si, por ejemplo, una persona apela una demanda que tenga que ver con temas penales sobre un asunto en el que la Corte Suprema ya tenga una posición definida, esta se debe tener en cuenta y el ciudadano no debe pasar años y gastar dinero en las apelaciones porque ya existe un precedente en su caso.



El segundo es que se “desjudicializan funciones y se les asignan a notarios, centros de conciliación y arbitraje”, lo cual ayudaría a descongestionar los despachos judiciales.



El tercero, para Varón, es que “se establece que los ministerios públicos de la Procuraduría pasarán a ser jueces, lo que permitirá la apertura de al menos 200 jueces a cero costo para el Estado” que estarían encaminados en la misma labor.



“Y en cuanto al Consejo Superior de la Judicatura se aprobó su eliminación, pero todavía admite ajustes”, dijo el congresista.



En este último punto, se busca crear una estructura que administre los recursos de la Rama Judicial y determine sus políticas.



La reforma de la justicia pasará a estudio de la plenaria del Senado, la cual tiene los tiempos precisos para darle trámite y enviarla a estudio de la Cámara de Representantes.



POLÍTICA