'Sin el ruido de la reforma de la salud, se van a tramitar más rápido las otras': Racero

El representante David Racero, del Pacto Histórico, es una de las voces más importantes de los cercanos al gobierno. Es de los pocos congresistas que tienen línea directa con el presidente Gustavo Petro y jugó un papel importante en la agenda del mandatario a ser el primer presidente de la Cámara del periodo 2022-2026. Ahora último, se ha movido con fuerza para sacar adelante las reformas sociales.

En diálogo con EL TIEMPO, el congresista habló de dichos proyectos y el impacto que tuvo en ellos el archivo de la reforma de la salud. Aunque aceptó que sin ella se podrá tramitar de mejor forma las otras iniciativas en cola, también defendió la apelación ante la plenaria de Senado del hundimiento del texto que fue presentado por Carolina Corcho y luego defendido por Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿Cómo ve el panorama de las otras reformas tras el archivo de la reforma de la salud? ¿Los congresistas de oposición buscarán también seguir la misma ruta con los otros proyectos de gobierno?

En la Comisión Séptima de Senado, ocho congresistas se abogaron el derecho de hundir una reforma que cada vez es más necesaria y el país lo nota. Lo dijimos desde un principio, no es tanto aprobar o rechazar lo que propone el gobierno sino la posibilidad de dialogar y concertar un nuevo sistema de salud porque el actual hace agua. Con lo que nos informan de la Contraloría, del dinero que no aparece de las EPS y de EPS en estado crítico, más lamentable encontramos el sistema. Por eso no nos negamos a seguir discutiendo la reforma a la salud. Por eso apelamos y el Senado en su sabiduría general determinará si se continúa o no. Por lo pronto, el presidente ha sido muy claro que lo que se quería hacer en el Congreso con un acuerdo político tendrá que hacerse por política pública y decretos, conforme la ley y la Constitución lo permiten. El salvamento que se va a hacer al sistema de salud lo hará el gobierno. Por eso insistimos el llamado a la plenaria a que seamos conscientes de reformar el sistema. En cuanto a las otras reformas, yo soy el que más ha insistido en hacer ese gran acuerdo nacional por un nuevo sistema pensional. Hay más consensos en este proyecto y ya la plenaria de Senado ha decidido darle trámite. Vamos a concretar los puntos que nos han distanciado, que es la forma en que se va a establecer el pilar contributivo.

¿La impugnación del archivo de la reforma de la salud no puede jugar en contra al gobierno y dañar aún más el ambiente para las otras reformas? ¿No es retar una decisión ya tomada de una célula legislativa?

En el Congreso hay varias posturas. Una es una oposición ciega y radical que tiene en su agenda sabotear y hundir cada proyecto. No es una oposición que esté ejerciendo su acción política pensando en el país sino haciendo el cálculo electoral para 2026. Creen que hundir al gobierno les permite sobresalir. Creo que se equivocan porque si al gobierno le va mal, al país le va mal. Hacen un mal cálculo porque incluso el presidente Petro tiene facultades para adelantar el ejercicio del gobierno. También veo un grupo de congresistas más dialogantes y con argumentos, preocupaciones y propuestas válidas. Por ejemplo está Humberto de la calle y otros que han sido muy propositivos porque saben de la necesidad de las reformas. Con ese tipo de congresistas, independientes y hasta de oposición algunos, tenemos que seguir dialogando. No debemos renunciar nunca a la posibilidad de un acuerdo nacional que pueda sacar adelante los temas del país. ¿Por qué el Centro Democrático se opone a las reformas, sobre todo que en la pensional los viejitos tengan un bono pensional? Ellos están pensando en otro país. No reconocen las deficiencias. Son indolentes. En cambio tenemos que trabajar con aquellos que creen que hay materializar cambios.

Usted habla del gran acuerdo nacional, pero el presidente Petro ha dicho en distintos espacios que esa puerta se cerró e incluso fue crítico de esa opción...

El diálogo nunca se agota. Comprendo la buena voluntad del presidente Petro de seguir buscando canales de diálogo pero no podemos caer tampoco en el infantilismo e inocencia de no entender que hay algunos que se resisten a dialogar porque defienden sus intereses. Es legítimo en una democracia, porque cada uno debe defender lo que cree. Pero, en un gobierno como el nuestro, que pensamos en las mayorías, tenemos que pensar otros caminos. Cada debate tiene su afán. Volviendo al debate legislativo, se han logrado grandes concertaciones como la ley estatutaria de la educación. Miren que también hemos logrado avanzar en todos los derechos individuales en la reforma laboral. El diálogo no se puede acabar. Si se acaba el diálogo, ¿qué sigue después? La historia nos han enseñado que en nuestro país cuando no hay diálogo hay violencia. Este es un gobierno que vino con una vocación de construir paz y reconciliación. Eso sí, defendemos las posturas que nos ha mandado el pueblo colombiano. No podemos renunciar a nuestra agenda de cambio, que es lo que quieren algunos. Si algunos no quieren ese diálogo, buscamos hacerlo con el pueblo.

Bogota abril 3 de 2024. Ministro Luis Fernando Velasco y Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de salud en la Comisión septima de senado debate a la reforma de la salud. Fotos: Milton Diaz / El Tiempo Foto:Milton Diaz / El Tiempo Compartir

Les quedan dos meses para sacar las reformas sociales y otros proyectos ante el fin de la legislatura. ¿Les dará el tiempo ante el ritmo tan pausado y el empantanamiento de las reformas?

Tengo esperanza en que la reforma pensional culminará los tres debates que le corresponden. Creo que la reforma a la educación como derecho fundamental también saldrá adelante. Espero que la reforma laboral avance en la Comisión Séptima de Cámara y eso nos permita tener más tiempo para los otros debates. Hay que dimensionar que cada proyecto tiene su discusión y nosotros seguimos dando esas discusiones. Además contamos con las sesiones extras, que seguramente no permitirán llegar hasta julio sesionando. Sin el ruido de la reforma de la salud, se van a poder tramitar más rápido las otras reformas.

Si no prospera la apelación en plenaria de la reforma de la salud, ¿qué viene para dicha propuesta?

Tendríamos que revisar el camino a seguir pero, a título personal -no sé la posición del Gobierno-, considero que hay que volver a tramitar esa reforma a la salud. El gobierno tiene unas facultades para salvar el sistema, que es lo que se está haciendo con la intervención de las EPS, pero eso no es suficiente. Eso solo muestra que nuestro sistema de salud ha caducado, porque cada vez son más las EPS que entran en estado crítico. Aunque aclaremos que eso viene de anteriores gobiernos, es falso que esta administración haya intentado hundir las EPS de manera premeditada. Es necesario pasar una reforma legal del sistema de salud. El que pretenda negar eso está condenando a los pacientes a que en un futuro la crisis sea tan grande que no haya margen de maniobra. El sistema no puede existir a punta de intervenciones. Tenemos que reestructurar el sistema. Para eso debemos pasar una nueva reforma de la salud, aunque más acotada, no con los 155 artículos presentados. Debemos concretar y enfatizar en los puntos más importantes. Debemos reconocer qué puntos deben tener continuidad y cuáles deben reformularse.

De presentarse un nuevo proyecto, ¿seguirían la estrategia inicial de dialogar con las cabezas de los partidos?

La estrategia siempre ha sido dialogar con los congresistas respecto al sistema de salud que requiere el país, por eso hemos tenido una discusión tan amplia. Ya quedará para la historia si los congresistas se oponen al proyecto por oposición ciega o resistencia al cambio. El gobierno cumple con su papel de tramitar las reformas. Si los congresistas de Cambio Radical y Centro Democrático quieren hundir todo, pues la historia recaerá sobre ellos. Que sean sinceros y acepten que son ellos los que se resisten a hacer cualquier tipo de cambio. El proyecto debe plantear la discusión y ya miraremos en ese escenario cómo vamos a reconstruir la conversación.

David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto:Prensa David Racero Compartir

Usted habla de de diálogo, pero en la oposición creen que están forzando la reforma con las intervenciones a las EPS y que incluso esto es una retaliación al archivo de la reforma de la salud. ¿Qué responde a esos señalamientos?

Ellos tienen un doble discurso. Todos los presidentes en los últimos 20 años han intervenido y liquidado EPS y eso da cuenta de la crisis del sistema y no de un revanchismo político. Lo que estamos viendo con la intervención de las EPS es lo mismo que les tocó a hacer a Duque, Santos y Uribe. El sistema en sí no funciona y no se resuelve con tan solo aumentar la UPC. El problema es estructural en la forma que está diseñado el sistema. Por eso necesitamos dar un vuelco para que se priorice la prevención y el giro directo. De no ser así, quedamos con EPS en estados lamentables y una alerta de la Contraloría donde se lee que 9 billones de las EPS no aparecen. Son ellos los que embolatan la plata.

Más allá de la salud, ¿cuál es su parte frente a la labor legislativa hasta el momento?

En la educación hemos logrado un consenso nacional. Entendimos que apostarle a la educación es apostarle al país y a las familias. Me gustaría que podamos avanzar más rápido en este tema. Tengo la esperanza que se logre tramitar más rápido los tres debates que le quedan a la estatutaria. En esto vamos a tener humo blanco.

¿Deben cambiar en algo la estrategia del Gobierno frente al tercer año legislativo que se avecina?

El gobierno debe acelerar la ejecución en todas las entidades. Ministros y ministras y directores deben acelerar, no solo en presupuesto sino en cumplimiento de metas del plan de desarrollo. Este año, en diciembre, la ciudadanía debe sentir lo que es tener un gobierno del cambio y eso no solo es con las reformas en el Congreso. Esa es una parte de un legado de un proyecto reformista que incluye un campo de política pública para disminuir la pobreza, la desigualdad, y para generar mejores condiciones. Eso es propio de la ejecución y esa es la tarea principal de gabinete. No toda la agenda circunscribe a las reformas: si la ciudadanía entiende que se le está cambiando para bien sus vidas y su cotidianidad, eso nos va a favorecer a las reformas en el tercer año. Sin duda. Y de eso depende directamente las reformas.