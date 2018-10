Sigue novela de moción de censura contra Carrasquilla, en Cámara

Un grupo de representantes a la Cámara firmó una constancia en la cual rechazan la forma como se ha manejado la propuesta de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la plenaria de la Cámara.

En la noche del martes, se manera sorpresiva, el primer vicepresidente de la corporación, Atilano Giraldo, quien presidía la sesión, puso a consideración la proposición para el debate contra Carrasquilla, radicada por más de 20 representantes a la Cámara.



Pese a las protestas de algunos congresistas del Polo y de Alianza Verde, Giraldo sometió a votación la propuesta, pero segundos después pidió suspender el conteo. Tras una verificación del quórum se evidenció que no había los suficientes representantes para tomar decisiones en la plenaria y se levantó la sesión.



En la mañana de este miércoles se conoció una constancia firmada por un grupo de representantes en la que rechazan la actuación de Giraldo y dicen que fue un intento para “hundir” el recurso.



“Dicho procedimiento no está previsto para tramitar la mencionada proposición. Conforme al artículo 31 de la Ley 5ª (reglamento del Congreso), es la Mesa Directiva la encargada de verificar el cumplimiento de requisitos de procedimiento de la moción de censura y determinar si procede o no”, dicen los congresistas que firman la constancia.



Los firmantes sostienen que este es el procedimiento para la moción de censura “y no por decisión política de la Mesa Directiva, del Presidente de la Cámara ni mucho menos por votación de la plenaria”.



La constancia está firmada por los representantes a la Cámara Jorge Gómez (Polo), María José Pizarro (lista de la decencia), Wilmer Leal (‘verdes’) y Ángela María Robledo, excandidata vicepresidencial de Gustavo Petro.



POLÍTICA