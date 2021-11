Plagio de Jennifer Arias llegó a la Corte Suprema

Ante la Corte Suprema de Justicia tendría que responder la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, por el supuesto plagio que habría cometido en sus tesis de maestría y que fue informado por la Universidad Externado.



Así se conoció este martes luego de que la Sala de Instrucción del alto tribunal abriera, de oficio, una indagación preliminar sobre Arias y encargara al magistrado Héctor Alarcón del caso contra la congresista por el Centro Democrático.



El propósito de la Corte Suprema es recolectar pruebas y determinar si hubo un presunto delito o no en el plagio informado por la universidad y, en caso de ser necesario, avanzar en una investigación formal o archivar el caso. Esto se da en razón a que la Corte Suprema es el juez natural de los congresistas.



El supuesto plagio fue informado por el centro universitario el pasado lunes, cuando afirmó que había “los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas”, en la tesis de maestría de Arias y de su compañera Leidy Lucía Largo Arango.



Sobre el comunicado de prensa de la Universidad Externado de Colombia (@UExternado). pic.twitter.com/husSh59Yxh — Jennifer Arias (@JenniferAriasF) November 23, 2021

Según la universidad, el caso sería puesto en conocimiento del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que ya comenzó una indagación preliminar sobre el tema.



Arias, quien insiste en que no cometió el plagio del que habla el centro educativo, ha estado revisando jurídicamente el tema y los posibles caminos que tendría para defenderse.



Según ella, le “preocupan” y “consternan” algunos elementos de los que habla la comunicación del ente educativo y que estarían alrededor del supuesto plagio, entre ellos que “la universidad jamás me ha escuchado, jamás me ha preguntado absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aun así dice hoy que hay un plagio”.



Los argumentos de la Presidenta de la Cámara

“La universidad ha dicho, a través de medios de comunicación y redes sociales, que no tiene el documento original de mi tesis. Entonces yo me pregunto: ¿cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de tesis?, ¿quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el original de mi tesis?”, se preguntó la congresista uribista.



Arias también se refirió a la intención del centro universitario de llevar este tema hasta la justicia y dijo que “hubiese preferido, como era lo correcto, haberlo solucionado en el escenario académico”.



“Sin embargo, confío en la justicia colombiana y será en los estrados en los que demostraré mi inocencia, que no hubo plagio alguno y que no fui escuchada, que no ha sido garantizado mi derecho a ser escuchada y, además, que he sido profundamente mancillado mi nombre”, afirmó Arias.

Su partido, el Centro Democrático, no se ha pronunciado de manera formal sobre este tema, pero ayer hubo una reunión de la bancada uribista en la Cámara de Representantes en la que fueron más las voces que respaldaron a la congresista.



EL TIEMPO supo que el Comité de Ética del Centro Democrático no ha abierto, hasta el momento, ningún proceso sobre Arias y que la Dirección Nacional tampoco ha hecho una solicitud expresa al respecto.



Sin embargo, algunas voces de esta instancia ética sí consideran que debe haber un pronunciamiento de ellos, de forma rápida, tomando en cuenta que está en juego la disciplina y el prestigio del partido.



En la noche del martes, la plenaria de la Cámara debatía una propuesta de la oposición para "revocar" la elección de Arias como presidenta de la corporación y proceder a una nueva elección.



Arias es representante a la Cámara por el Meta y fue elegida presidenta de la corporación el pasado 20 de julio. Es integrante de la Comisión Séptima, donde, en junio de 2010, protagonizó un incidente con el guerrillero ‘Jesús Santrich’, quien tuvo un corto paso por el Congreso.

