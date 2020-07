Siete hechos del Congreso que causaron sorpresa general

Tomada de Twitter

Mockus bajándose los pantalones



En 2018, el senador de la Alianza Verde Antanas Mockus se bajó los pantalones en medio de la instalación del nuevo Congreso, el gesto lo realizó cuando el presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda, estaba dando su discurso de despedida.



Entonces, los presentes creyeron que el motivo fue que Mockus quiso protestar porque los asistentes a la sesión no permitían que el presidente del Senado diera su discurso final. El senador señaló que: “me perdonan la repetición, pero no se me ocurrió nada mejor en ese momento. Lo que sí era clave era no dejar pasar ese momento. Es una costumbre que hay que cambiar y las costumbres se cambian, a veces, con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas”.