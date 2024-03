'Si la reforma pensional se aprueba, la Corte Constitucional la tumba': Lorena Ríos

La senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, habló con EL TIEMPO sobre la ponencia de archivo de la reforma pensional, que está siendo discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes. Dijo que el sistema sí se debe reformar, pero no ve viable que sea con la ponencia del Gobierno ni la de la senadora Norma Hurtado, de 'la U', quien impulsa un texto alternativo.

Usted fue la primera que presentó la ponencia de archivo para la reforma pensional. ¿Por qué archivar esta iniciativa?



Presenté la ponencia negativa en octubre del año pasado. Esa ponencia negativa tuvo razón cuando entrega por fin el informe de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda, informe que habíamos pedido desde mayo del 2023. Una de las dificultades que tuvimos en el primer debate era que siempre debíamos tener claridad sobre las cifras y en específico el informe que nos diera Hacienda con cada uno de los impactos, principalmente de los pilares. He propuesto es que se retire ese proyecto y construyamos una reforma pensional con los aprendizajes y todos los elementos que ya tenemos, porque la reforma sí se necesita pero no la del proyecto 293.

¿Y no cree que el texto alternativo de Norma Hurtado sea una buena opción?



Como fui ponente dentro de la Comisión VII, en el curso del debate nunca se permitió discutir a cabalidad todo lo que implicó el sistema de pilares, siempre se nos manifestó que eran líneas rojas. Y lo preocupantes del sistema de pilares es que en Colombia se está adoptando un muy buen sistema, una práctica internacional muy adecuada para lo que requiere el país pero se tomó solo de nombres, de pilares, porque, al final, es un sistema de reparto, igual al que tenemos. La estructura está mal hecha y es antitécnica. Así le cambiemos el umbral, la falla es estructural, por lo tanto es preferible reconstruir el sistema de pilares con lo que implica un sistema de pilares, que es fomentar el ahorro y las cuentas individuales de los trabajadores en el país.

¿Cuál sería, entonces, la reforma ideal para usted?



Primero, hay que escindir el pilar solidario. La Corte Constitucional, en su artículo 48 y el desarrollo que ha dado la Corte Constitucional a lo que es un sistema de protección integral ha dejado unos puntos de referencia. 1. En Colombia no puede haber una pensión a un salario mínimo. Cuando se presenta esta reforma se les informó a los ciudadanos que a nuestros abuelitos les les íbamos a dar una pensión de 500.000 pesos que, al final con los cálculos, se dieron cuenta que ni siquiera 500.000 pesos se podían dar como subsidio porque ellos le llaman pensión a un subsidio, que son dos temas diferentes. El haber mezclado peras con manzanas hace que haya una estructura incorrecta. No podemos confundir subsidios con mesadas pensionales. 2. Colombia ya tiene estructurados unos programas sociales, está Colombia Mayor que se financia con el presupuesto general y nadie va a decir que no para fortalecer ese programa. Pero si vamos a hablar de un régimen pensional, tenemos que seguir las reglas que la constitución prevén en el país. 3. En un sistema pensional se debe cumplir con el principio de sostenibilidad financier.

¿El Gobierno o los ponentes que representan al Gobierno la han buscado para tratar de concertar un texto?



No, ellos no me han buscado porque también cuando tuve la posibilidad de hablar con ellos les pedí que respetaran mi posición. Es que yo soy de las 38 abogadas que tiene el Senado. Tengo una doble responsabilidad, no solo soy congresista, también jurista, y mi responsabilidad es decir: cómo vamos a avanzar en algo, así sea alterno, lo que sea, si lo va a tumbar la Corte por inconstitucionalidad. Debemos ser muy responsables.

¿Por qué dice que la Corte tumbaría la reforma si es aprobada?



Porque el mismo artículo 48 de la Constitución Política establece como un principio constitucional del sistema de protección social la sostenibilidad financiera. También, la misma Corte ha desarrollado lo que ha sido el principio de la progresividad y la progresividad implica que los sistemas deben ir mejorando los procesos. El presidente Petro tiene una política de Gobierno, pero yo no puedo convertir una política de gobierno con lo que llaman pensión a un subsidio como una política de Estado.

¿Qué análisis hace de la primera semana de debate en Senado, marcada por el rompimiento del quorum?



La plenaria entiende que ese en un tema que tenemos que mirar con responsabilidad y no a la ligera. Es el mensaje que están mandando. Yo no he participado de esa estrategia, pues debo sustentar mi ponencia.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA