Sí habrá sesión ‘santa’: 81 senadores llegaron a la plenaria este martes

Aunque había baja expectativa de la asistencia a la sesión plenaria del Senado de este Martes Santo,81 congresistas llegaron al Capitolio Nacional.

La insólita sesión en plena Semana Santa se da después de que 49 senadores le pidieron al presidente de esa corporación, Iván Name, que convocara a la plenaria para este martes y miércoles con el objetivo de avanzar en la discusión de la reforma pensional, hoy estancada de cara a su segundo de cuatro debates.

Gloria Inés Ramírez tras victoria de la oposición en Senado. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

“Asistimos hoy a la plenaria del Senado a escuchar las voces que desde las regiones piden cambios al sistema pensional colombiano”, dijo la senadora Aída Avella, de la UP.

“Llegamos al Congreso para escuchar las observaciones de gremios y expertos sobre la reforma pensional”, comentó, por su parte, la senadora Paloma Valencia.

“Un espacio ideado para que gremios, academia y sindicatos (entre otros) le expresen al país lo que piensan acerca del Ministerio de Trabajo, su propuesta y el futuro del sistema”, comentó, por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

No obstante a la asistencia, que es significativa, 24 senadores no asistieron a la sesión. De hecho, varios de los 49 que elevaron la solicitud a la Mesa Directiva no están presentes.

Se espera que en la sesión de este martes se adelante una sesión informal para escuchar a diferentes actores del sistema de pensiones previo a la votación de las ponencias.