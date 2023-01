La nueva canción de Shakira, en colaboración con el DJ argentino Bizarrap, ya suma 28 millones de reproducciones. Sin duda alguna, es el tema de tendencia en el mundo del entretenimiento hoy y su impacto ha sido tal que incluso algunos políticos colombianos se han referido a esta.



Varios de los fragmentos que canta la colombiana haciendo referencia a la ruptura con su ex pareja Gerard Piqué se han viralizado. Frases como "Cambiaste un Ferrari por un Twingo"; "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena" y "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" se han tomado las redes sociales.

El fenómeno ha sido tal que miembros de la política del país se han referido al tema.

Uno de ellos fue el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien en su cuenta de Twitter hizo una comparación entre la canción con la "tusa" electoral. También modificó algunas de las frases de Shakira para aplicarlas al contexto político.



"Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones. Dicen cosas como: Cambiaste un bolso Magni Fico de Mario Hernández por una mochila de lana de chivo. No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría", publicó Bolívar.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, por su parte dijo: "Lo que me gusta de la canción de Shakira es que rompe los estereotipos de las típicas canciones de desamor y hace un llamado al amor propio y a la dignidad. A mi sí me gustó".

La también representante, pero del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, hizo referencia a otra de las frases de la canción. Un fragmento menciona: "Cambiaste un Rolex por un Casio". En este sentido, Pedraza afirmó: "Te amo Shak, pero aguante Casio".



Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, por su parte, escribió: "Nuestra Shakira no va a somatizar nada. Lo está sacando todo. Aunque soy 'team' Antología y Pies Descalzos, este ejemplo de no reprimir dolores, ayudará a muchas mujeres en su empoderamiento. Himno para tantas guerreras emprendedoras ‘Las mujeres no lloran, facturan’".

POLÍTICA