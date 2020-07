¿Sesiones remotas o presenciales del Congreso? Vuelve eterna discusión

En plena época en la que el país vive los días más críticos por la propagación del covid-19, lo que ha llevado a algunos municipios a decretar medidas de confinamiento más estrictas, en el Congreso de la República se revivió el debate sobre si los legisladores deben sesionar remota o presencialmente.



Frente a este panorama que se vive en el país, este lunes los senadores y representantes no harán presencia en el Capitolio para la instalación del Congreso, sino que por primera vez en su historia este importante día para el Legislativo se desarrollará a través de una plataforma digital.



Esta decisión se tomó para salvaguardar la integridad no solo de los congresistas sino de sus asesores y otros funcionarios del Congreso que se verían expuestos a contraer el virus de tener que asistir presencialmente al Capitolio.



Además, está demostrado que el Congreso puede convertirse en un foco de contagio, pues es un recinto cerrado, susceptible a las aglomeraciones y donde guardar el distanciamiento social es muy difícil.



A esto se suma el hecho de que la mayoría de los congresistas se encuentran en sus regiones y no han adelantado alguna gestión para llegar a la capital para este día, por lo que se puede interpretar como otro argumento para que se lleven a cabo las sesiones en forma virtual.



No obstante, algunos sectores de la oposición han insistido en que se debe sesionar de manera presencial o semipresencial, pues hasta el momento el Congreso “ha estado cojo”. Su principal argumento se debe a que, como ha sido evidente, les restó peso a los debates de control político. Y por eso, algunos legisladores anunciaron que irán al Capitolio.



La primera en anunciar su presencia fue la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde. “Me indigna cómo el Congreso se burla de la ciudadanía. Piden a gritos abrir la economía y hasta las iglesias, pero son incapaces de ir a trabajar al Congreso. Yo sí iré el 20 de julio al recinto. No más cuarentena privilegiada”, comentó la representante en su cuenta de Twitter.

El senador Gustavo Petro compartió el mensaje de Miranda y lo usó para anunciar que también irá al capitolio para sesionar de forma presencial: “El 20 de Julio estaré en el recinto cumpliendo con la Constitución. No puede ser que el pueblo sin ayudas tenga que salir a trabajar y los congresistas, de doble moral, se queden en cuarentena desconociendo la Constitución”.

Virtualidad

Por otro lado están la mayoría de congresistas de otros sectores que han insistido en que se debe aprovechar la tecnología para sesionar de manera remota, pues la labor de legislar así lo permite.



“Está vigente el aislamiento obligatorio en Bogotá, está vigente la restricción para los mayores de 70 años y estamos en un momento de pico de la pandemia, por eso creo que lo más prudente es que tengamos sesiones virtuales”, manifestó la senadora María del Rosario Guerra.



Pero, adicionalmente, quienes defienden las sesiones remotas se amparan argumentos de tipo jurídico.



“No hay duda alguna, mucho menos ahora que con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se expresa que con base en su propio reglamento el Congreso puede sesionar y votar de manera remota, e incluso descartaría cualquier modificación que pretenda hacérsele a su norma reglamentaria, ya que ello demostraría una supuesta imposibilidad que jamás ha existido. El teletrabajo, el trabajo en casa y las sesiones remotas, no indica, que quienes participen en ellas no trabajan y menos que no realizan su labor”, manifestó el congresista de Cambio Radical, César Lorduy.



El representante se ampara, entre otros, en el artículo 130 de la Constitución, que indica que el Congreso podrá trasladar su sede por motivos de perturbación del orden público, y en el artículo 130 del reglamento del Congreso, que reza: “En toda votación pública, podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que acredite el sentido del voto de cada Congresista y el resultado de la votación”.

Precisamente este viernes la Cámara de Representante hizo un simulacro de votación secreta – mecanismo que se requiere para elegir a los presidentes de Senado y Cámara este 20 de julio y a juzgar por lo dicho por los propios congresistas, el experimento fue exitoso.



El modelo de las sesiones remotas, aparte de Colombia, ha sido utilizado por otros países de la región, como Brasil, Chile, Uruguay y Perú.



Más allá de la discusión normativa, la inquietud se ha generado es si el Congreso se enfrascar de nuevo en la discusión de si debe sesionar remota o presencialmente, cuando el país requiere que el Legislativo, cualquiera sea modalidad, se concentre en sacar adelante iniciativas que den respuesta a las necesidades creadas por la pandemia.

