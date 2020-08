Sesiones presenciales del Congreso: ¿una posibilidad remota?

En momentos en los que el Senado de la República se apresta a citar a una sesión presencial, en medio de la pandemia, para elegir al nuevo Procurador, son varias las voces que argumentan que sesionar así es “imposible”. Pero esta vez, contrario a otras oportunidades, hay un argumento práctico: la Cámara de Representantes ya sesionó de esta manera y el resultado fue desazón entre los congresistas.

El pasado viernes 155 de los 170 representantes que conforman la Cámara llegaron al Capitolio Nacional a elegir al nuevo Defensor del Pueblo. Para cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias a nivel nacional, los congresistas se distribuyeron en seis salones que se desinfectaron para su ocupación.



Es decir, para poder votar tenían que desplazarse en pequeños grupos desde el sitio que les fue asignado hasta el Salón Elíptico, donde estaban las urnas de votación. El resultado: la elección del Defensor, que normalmente tarda máximo dos horas, esta vez requirió de cerca de seis horas.



(Vea también: ¿Hasta dónde llegará el protagonismo de Tomás Uribe en el uribismo?)



Con un elemento adicional: no podía haber discusión, pues los parlamentarios estaban distribuidos en diferentes sitios lo que hacía imposible el debate. Bajo este mecanismo, si un congresista quisiera oponerse a alguna decisión de la mesa directiva o a algún proyecto, tendría que abandonar el salón que le fue asignado y dirigirse al Salón Elíptico para expresar su inconformidad, lo que llevaría horas y horas.



“¿Cómo sería si estuviéramos discutiendo una reforma constitucional o un proyecto que requiriera mayorías especiales?”, manifestó el representante Juan Carlos Losada.



“Inauguramos en Colombia una nueva modalidad para sesionar en el Congreso. Las he llamado sesiones remotas presenciales. Remotas porque no estábamos en el Salón Elíptico, y presenciales porque sin hacer nada esperamos horas para simplemente votar”, apuntó el congresista César Lorduy.

Picos de contagio

Pero más allá de esto, un hecho que podría conspirar contra la presencialidad son las diferencias en el pico de contagio del covid-19 entre una región y otra.



Si bien en Bogotá, según el Ministerio de Salud, la curva de contagios empezará a bajar a partir de septiembre, en otras regiones en los próximos dos meses llegará el pico.



Por ejemplo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, en Manizales el mayor número de contagios se presentará en octubre, por lo que un congresista que resida en esa región tendría dificultades para desplazarse a Bogotá y de igual manera estaría en mayor riesgo de contagiarse y de contagiar a sus compañeros.

Inauguramos en Colombia una nueva modalidad para sesionar en el Congreso. Las he llamado sesiones remotas presenciales FACEBOOK

TWITTER

“El congresista en el caso de que estuviera contagiado se convierte en un agente transmisor a lo largo y ancho del país, porque sería una persona desplazándose por diferentes territorios, no solo pone en riesgo a los congresistas sino a personas que no tienen relación con el Legislativo”, indicó Lorduy.



El debate sobre el tema surgió luego de la aclaración que hace la Corte Constitucional en su más reciente sentencia sobre el tema, en la que menciona que en el país sigue vigente la regla general según la cual el funcionamiento del Congreso y demás corporaciones públicas de elección popular "se rigen por la presencialidad".



Según el alto tribunal, la presencialidad "es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, y de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad".



No obstante, el alto tribunal dice que es razonable que "excepcionalmente se acuda a la virtualidad" para asegurar el funcionamiento de la democracia, aun cuando estas tecnologías pueden representar un déficit para una organización tan numerosa como el Congreso. Igualmente, el alto tribunal es claro en que la presencialidad se debe privilegiar “siempre y cuando las condiciones de salubridad lo permitan”.



Esto ha hecho que algunos congresistas duden sobre la legalidad de las sesiones remotas o virtuales, especialmente cuando se trata de elegir funcionarios de organismos de control y reformas constitucionales.



El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que la elección en el Senado del nuevo jefe del Ministerio Público y de los magistrados de la Corte Constitucional debe ser presencial y con los protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir el contagio del covid-19.



Carrillo Flórez en respuesta a una petición de acompañamiento para que se garanticen los derechos al voto secreto y presencial, hecha por el senador Roy Barreras Montealegre, que también le fue notificada al presidente del Congreso, Arturo Char Chaljub, señaló que “ las elecciones por usted referidas, en caso de realizarse deberán celebrarse de manera presencial, con las condiciones de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad necesarios, tal como ya lo puso en marcha la Cámara de Representantes, con ocasión de la elección del Defensor del Pueblo”.



No obstante, según lo que se ha visto en la Cámara, pasar a la presencialidad total podría significar, en caso de presentarse algún contagio, volver a la virtualidad total, pues requeriría poner a todo el Congreso en cuarentena.



POLÍTICA