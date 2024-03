Sesiones en Semana Santa: las dudas sobre el quórum en el Congreso / En Secreto

En el Senado hay bastante expectativa por la sesión plenaria del martes en la cual se espera escuchar a varios actores del sector de pensiones tras una proposición aprobada el miércoles que pasó. La convocatoria a trabajar en Semana Santa la hizo el presidente del Senado, Iván Name, después de que 49 parlamentarios así se lo expresaron. Pero con lo que no contaban esos legisladores era que la sesión iba a ser presencial y varios de ellos, según confirmó EL TIEMPO, tenían permiso para salir del país. Algunos miembros de la oposición, que ya anunciaron su presencia, también están pidiendo que se convoque para que se debata la reforma de la salud.

La travesía del Presidente

Gustavo Petro. Foto:Presidencia Compartir

El presidente Gustavo Petro gobernó esta semana en el Caribe en una nueva edición de ‘Gobierno con el pueblo’. La llegada a varios de los 10 municipios que visitó en 5 días no fue nada fácil, como el caso de San Marcos, Sucre, donde el desplazamiento fue de tres horas por tierra, con todos los ministros en un bus, porque las condiciones de clima no fueron favorables para llegar en helicóptero. Y una de las visitas más llamativas fue la de Mompox, pues el jefe de Estado llegó caminando al evento y conversó con la comunidad, donde fue bien recibido y le pidieron que no desfallezca.

La inquietud de Humberto Sierra

Humberto Sierra Porto (izquierda) en el conversatorio. Foto:CAEL Compartir

El jurista Humberto Sierra, exmagistrado de la Corte Constitucional y juez de la Corte IDH, hizo públicas sus dudas a propósito de la idea de constituyente. En un conversatorio organizado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael) del Congreso esta semana le preguntó a la senadora María José Pizarro sobre el riesgo de la izquierda de desligarse de la Constitución de 1991, que también fue impulsada por los acuerdos de paz con la guerrilla del M19, comandada por Carlos Pizarro, su padre. E indagó cómo es posible defender e identificarse con la carta magna y, al mismo tiempo, inconforme y pretender transformarla. La congresista, por su parte, dijo que tiene un compromiso absoluto con la Constitución, pues es heredera de esta. Aclaró que se está es convocando a un proceso constituyente y no a una asamblea e hizo un llamado para que el país lea los primeros 19 artículos.

Hasta Quintero donó

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto:Mauricio Moreno Compartir

Arrancó la ‘vaca’ en Antioquia para terminar las vías 4G tras propuesta del expresidente Uribe. Y llamó la atención que hasta el exalcalde Daniel Quintero donó pero exigió, por ejemplo, que estas no tengan peajes. La idea es que un millón de personas donen un millón de pesos.

Uribe, del Real Madrid

El expresidente Álvaro Uribe con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Foto:Fundación Real Madrid Compartir

El expresidente Álvaro Uribe visitó esta semana España para atender varias actividades académicas y sostener encuentros con personalidades políticas. Y uno de los eventos más comentados fue en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, donde recibió la camiseta del equipo, con el número 1, de manos de Florentino Pérez, presidente del club. Sucedió en un evento en el que el equipo merengue reafirmó su compromiso para continuar apoyando a la niñez y juventud en Colombia a través de la creación de nuevas escuelas de fútbol.

La ‘playlist’ de Vargas Lleras

El líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Foto:Néstor Gómez Compartir

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien dio de qué hablar esta semana después de apoyar la idea del presidente Petro de convocar una constituyente, ha sorprendido en redes sociales durante las últimas semanas con recomendaciones musicales. Esta semana compartió por tercera vez una playlist de la plataforma Spotify en la cual mencionó las canciones de balada que más le gustan. Recomendó, por ejemplo, No me lo puedo explicar, de Tiziano Ferro; Solamente tú, de Pablo Alborán; y La sombra del gigante, de Eros Ramazzotti