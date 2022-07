Los primeros en llegar, hacia las 2 de la tarde, fueron varios de los nuevos legisladores, quienes atendieron a los medios al frente del Salón Elíptico, donde se reunió el Congreso en pleno. Los repitentes fueron llegando en la medida que se acercaba la hora de la sesión.



(No se pierda: Roy Barreras dice que el Congreso les 'dará una oportunidad' a las bandas)

Los artículos 12 y 13 de la Ley Quinta establecen claramente que se crea una junta preparatoria para la posesión FACEBOOK

TWITTER

Varios congresistas expresaron su inquietud en torno a los interrogantes jurídicos que existían por la toma de juramento que hizo el presidente del Congreso saliente, Juan Diego Gómez, quien no fue reelegido en el nuevo Legislativo.



Según le manifestaron varios legisladores a EL TIEMPO, la duda consiste en que este paso debe hacerlo uno de los congresistas elegidos y no Gómez, quien ya no estará en el Capitolio.



Sin embargo, el nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, afirmó anoche que no era “cierto” que hubiera “irregularidades” en la instalación del nuevo parlamento y que este se posesionó “correctamente”.



(También: ¿Qué buscan cambiar los proyectos claves que llegarán al nuevo Congreso?)



“Los artículos 12 y 13 de la Ley Quinta establecen claramente que se crea una junta preparatoria para la posesión que, específicamente, será presidida por el Congreso saliente y por quien presidió el último Congreso”, afirmó Barreras.



De hecho, el Senado avanzó anoche en la selección de su mesa directiva.



Estas dudas jurídicas llevaron a que la sesión del Congreso en pleno, en el que se instaló el nuevo Legislativo, fuera levantada sin que se tramitara la renuncia del magistrado del Consejo Electoral Jaime Lacouture, que estaba en el orden del día.



Esta corporación, adicionalmente, tampoco eligió sus cuadros directivos y se espera que hoy –luego de haber sido tramitada la dimisión de Lacouture– proceda a seleccionar estas dignidades, en las cuales será postulado a la presidencia el representante David Racero.



(También: ‘Se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones’: Iván Duque)



Precisamente, este miércoles se esperaba la réplica de la oposición al discurso del presidente Iván Duque, para la cual fueron elegidos congresistas como el senador por el partido Comunes Carlos Antonio Lozada.



Debido a problemas de sonido, la presidenta saliente de la Cámara, Jennifer Arias, del Centro Democrático, le cedió su silla y su micrófono a Lozada para que pronunciara su discurso.



No obstante, el bullicio que había en el recinto hizo que la réplica de la oposición se retrasara.

REDACCIÓN POLÍTICA