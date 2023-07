Una sesión en el Congreso se refiere a una reunión formal en la cual los congresistas se reúnen para debatir y tomar decisiones sobre proyectos de ley, temas de interés nacional y otros procedimientos legislativos.



Ahora bien, con el fin de que exista una interacción entre la ciudadanía, las partes interesadas y el Senado de la República, la Corporación cuenta con mecanismos de participación en estos procesos que les permiten a los ciudadanos, por ejemplo, asistir a una sesión en el Congreso. Descubra cómo puede hacerlo.



(Le puede interesar: ¿Le gustaría conocer el Congreso? Así son sus visitas guiadas)

Durante una sesión, los legisladores tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista, plantear preguntas y argumentar a favor o en contra de las propuestas. Los resultados de las votaciones en una sesión determinan si un proyecto de ley o un acto legislativo se aprueba o se rechaza.



(Además: ¿Qué diferencia hay entre un proyecto de ley y un acto legislativo? Así funcionan)



Según el artículo 69 de la Ley 5 de 1992, la cual establece los reglamentos del Congreso, a los recintos señalados para las sesiones ingresan senadores y representantes, ministros del despacho y “quienes puedan participar con derecho a voz en sus deliberaciones, además del personal administrativo y de seguridad que se haya dispuesto”.

¿Qué debo hacer para participar en una sesión del Congreso?

La cuenta oficial del Senado de Republica indica que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a participar como asistente de las sesiones del Congreso que sean de su interés.



“Quien así lo desee puede comunicarse con la Secretaría General de Senado o de Cámara cuando sea para plenaria o con la respectiva secretaría de la Comisión a la que corresponda el tema de la sesión a la que desea asistir”, dice.

Facebook Twitter Linkedin

Congreso en la votación de este 13 de junio de 2023. Foto: César Melgarejo/ CEET @cesarmelgarejoa

Sin embargo, el organismo señala que, cuando se presenten circunstancias que obliguen a la no asistencia a las sesiones de comisiones o plenarias podrá no permitirse el ingreso. Igualmente, cuando la sesión es reservada.



(Le puede interesar: ¿Cómo se clasifican las leyes en Colombia? Estos son los tres tipos)



Al igual que particulares, los periodistas tienen acceso libremente cuando no se trate de sesiones reservadas. Estos disponen de un espacio especial y de medios que den las facilidades para ejercer su oficio.

Cómo contactarse con la Secretaria General de Senado

Ubicación: Capitolio Nacional. Piso 1.



Teléfonos: (57) 601 3825153 - (57) 601 3825155 - (57) 601 3825156



Email: secretaria.general@senado.gov.co



Página Web: www.secretariasenado.gov.co

Cómo contactarse con la Secretaria General de Cámara

Ubicación: Capitolio Nacional. Piso 1



Teléfono: (+57) 4325100-02-03 Ext 5132- 5146 -5144



Correo: secretaria.general@camara.gov.co.

Reglas y comportamiento

En primer lugar, al público que asista a una sesión se le pide guardar compostura y silencio. “Toda clase de aplausos o vociferaciones le está prohibida”. Ante ruido o desorden proveniente de las barras o en los corredores el Presidente podrá dar la orden para que se guarde silencio y mandar salir a los perturbadores.



Asimismo, ninguna persona puede entrar armada al edificio de las sesiones, ni fumar dentro del recinto o salón de sesiones.



Es importante destacar que el Congreso colombiano sigue un sistema bicameral, lo que significa que las leyes deben ser aprobadas por ambas cámaras para que se conviertan en ley. Por lo tanto, las sesiones en el Congreso son espacios cruciales donde se desarrolla la labor legislativa y se toman decisiones importantes para el país.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a penram@eltiempo.com



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA