Después de más de seis horas de debate, este miércoles el Congreso de la República avanzó en la discusión de la prórroga y modificación de la ley 418, también llamada ley de orden público, clave para alcanzar la paz total que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Esto teniendo en cuenta que faculta al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones de paz con grupos criminales que tengan estatus político, como la guerrilla del Eln, así como realizar acercamientos para el sometimiento con de estructuras de crimen organizado.



Para avanzar en la iniciativa, se reunieron las comisiones primeras de Senado y Cámara, que aprobaron cinco de los artículos de la ley, la cual tiene mensaje de urgencia. La discusión seguirá el próximo lunes, cuando se espera que el proyecto quede listo en este primer debate y pase a plenarias para ser ratificado, según las cuentas del Gobierno.



Sobre los acercamientos con grupos criminales, los ponentes aclararon, el senador Ariel Ávila y el representante Alirio Uribe, aclararon que con grupos con estatus político, como el Eln, se harán negociaciones, pero con otras estructuras criminales se harán acercamientos para buscar su sometimiento.



Entre el articulado aprobado se destaca la creación del servicio militar obligatorio, el cual fue debatido ampliamente, pues la oposición cuestionó esta figura.



Sin embargo, el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que la idea del artículo es crear, de manera gradual, una alternativa frente al tradicional servicio militar. Y aclaró que en ningún momento se ha hablado de acabar con el actual sistema.



"Vamos hacia un país diferente con un servicio militar social. Los jóvenes escogerán entre uno y el otro", aseveró Prada y agregó que esto es clave para alcanzar la paz.



Por ejemplo, este nuevo servicio militar habla de que los jóvenes podrán realizar trabajos de alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, labores que promuevan la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.



De otro lado, también se plantea un servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, así como labores que protejan la naturaleza y la biodiversidad.



Entre los otros temas claves del proyecto está la creación de regiones de paz en municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), municipios más golpeados por el conflicto y territorios con presencia de organizaciones criminales.



Con esto se pretende priorizar inversión y crear el servicio social, que es un complemento del servicio social obligatorio. No obstante, el documento aclara que "las regiones de paz no serán zonas de ubicación temporal ni de la fuerza pública".



Y Prada lo ratificó: "No estamos hablando de crear zonas de despeje, los críticos han intentado plasmar una similitud a lo que fue el despeje de El Caguán en su época".



Explicó que esto es necesario porque Colombia es un país de regiones y culturas diferentes: "Hasta los actores del conflicto son diferentes según las regiones".



Sin embargo, este artículo no ha sido aprobado y se espera que sea discutido el lunes.