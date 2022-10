A propósito de la eliminación del servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio en la Ley 418 o de orden público, que se aprobó este lunes en el Senado y que tendrá un debate hoy en plenaria de la Cámara, los congresistas se han pronunciado: unos critican la medida y otros la aplauden.



Los resultados del debate de hoy permitirá dar inicio a los diálogos de paz con el Eln.

El senador Gustavo Bolívar, integrante del Pacto Histórico, escribió en su cuenta de Twitter que prestar el servicio militar "debe ser una vocación no un acto de obligación". Cuestionó, además, si alguno de los congresistas que votó por la eliminación del servicio social como alternativa, mandaría a su hijo a prestar el servicio militar.



"Pregunto a los 39 senadores que hundieron el servicio social para La Paz: ¿alguno mandó un hijo a la guerra? Sé que no. No desistiremos en nuestra promesa de acabarlo. Hoy en Cámara o en proyecto por separado lo haremos realidad." Se lee en el perfil.



La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, citó un trino de la senadora Sandra Ramírez, de Comunes. En el video, Ramírez mencionaba que son "los hijos de los pobres los que van a la guerra, los hijos de los ricos tienen la opción de pagar la libreta militar e irse a estudiar a las mejores universidades. La paz total busca que los jóvenes tengan otras opciones de vida. ¿Por qué les cuesta tanto apoyar la paz?", a lo que Cabal respondió que "¿Cuándo darán razón de los niños violados y secuestrados por las FARC? ¿Esos no importaron?".

Otra de las senadoras del partido Centro Democrático se pronunció sobre el servio militar. Ella mencionó que es "Una obligación con la Patria, que en Colombia asumen el 3,5% de los jóvenes entre 18 y 24 años".

El senador Iván Cepeda, también integrante del Pacto Histórico, citó en su cuenta de Twitter un encuesta en la que se refleja que los estratos 0, 1, 2 y 3 son los que tienen más cifras de jóvenes que prestan el servicio militar. Frente a eso, el congresista agregó que es una de las razones por las que "se debe aprobar el Servicio Social para la Paz: los jóvenes de los estratos más vulnerables son quienes deben afrontar el conflicto armado y la vida militar".

