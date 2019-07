¿Será sancionado Macías por su última ‘jugadita’ como presidente?

La última “jugadita” de Ernesto Macías como presidente del Congreso de la República ha sido el centro de atención del debate político de los últimos días.



El comentario del senador del Centro Democrático causó molestia en los sectores de oposición, que acusaron a Macías de intentar sabotear su réplica al discurso del presidente Iván Duque durante la instalación del nuevo periodo de sesiones el sábado, tal como lo establece el Estatuto de la Oposición.

A estas intenciones se sumó que la Procuraduría abrió este lunes una indagación preliminar para verificar si Macías incurrió en una falta disciplinaria por la “jugadita” con la que habría intentado sabotear el discurso de la oposición el pasado 20 de julio.



Una comisión de ese organismo se desplazó al Senado para recaudar las pruebas pertinentes. Puntualmente, el Ministerio Público investiga si la conducta de Macías violó el estatuto de la oposición, norma creada a partir del acuerdo de paz con las Farc, y que le permite replicar los discursos del presidente Iván Duque.



Tras la indagación, la Procuraduría debe determinar si abre un proceso disciplinario formal y si hay lugar a una sanción o inhabilidad.



De todas maneras el expresidente del Senado anunció a través de cuenta de Twitter que acudirá, cuando lo cite la Procuraduría, "a dar las explicaciones que sean necesarias" sobre su conducta.

Pero hay opiniones divididas entre los juristas acerca del futuro de esta sanción.



​Mientras el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar dice que sí podría haber una sanción, el exministro Jaime Castro piensa lo contrario.



Para el exprocurador, Macías pudo haber violado el numeral primero del artículo 34 del Código Disciplinario, pues este establece que el servidor público debe “cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.



Bernal Cuéllar explicó que el funcionario público, y más cuando tiene la autoridad que tenía Macías como presidente del Congreso, debe velar por el cumplimiento de la ley. “Estaba con el deseo de hacer una jugada y ya mirarán al interior cómo se produjo esta situación”, explicó el jurista.



Pero Jaime Castro no está tan convencido y considera que no es tan probable que la investigación de la Procuraduría avance mucho, pues en últimas la oposición sí usó su derecho de réplica.



“De todas maneras la oposición habló, pero no la oyó Duque y algunos congresistas que salieron del recinto. Pero ninguno estaba obligado a hacerlo”, comentó Castro.

Agregó que más que una violación de la ley, “hubo fue una torpeza”.



POLÍTICA