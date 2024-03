¿Senadores trabajarán en Semana Santa? Así lo piden 49 parlamentarios

Un grupo de 49 senadores le está pidiendo al presidente de esa corporación, el senador Iván Name, que convoque a sesiones en Semana Santa.

La idea de los congresistas es que se avance en una sesión informal sobre la reforma pensional en la que se espera escuchar a actores del sistema, según una proposición propuesta por el senador David Luna, la cual fue aprobada por las mayorías de esa corporación.

"Proponemos avanzar con la proposición de sesión informal aprobada este miércoles, la propuesta no puede implicar dilaciones a la reforma pensional", dijo la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien es una de las promotoras de la iniciativa.

"Como Vicepresidenta del Senado solicito, junto a 49 congresistas, que sesionemos y trabajemos como millones de colombianos en Semana Santa", agregó Pizarro.

Sin embargo, es habitual que en la Semana Santa no se sesione y de hecho el presidente Name informó en la sesión plenaria de este miércoles, cuando se enredó todavía más en Senado, ya que va un mes desde que se reinició la legislatura y todavía no se ha votado la ponencia.

La reforma, además, tiene el tiempo apretado, pues si no se aprueba el 20 de junio se hundirá por falta de trámite y todavía debe superar tres debates.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA