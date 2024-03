Senadores que firmaron archivo de reforma de la salud denunciaron 'sicariato' digital

Durante la sesión de la plenaria del Senado de este 19 de marzo, los ocho senadores de la Comisión VII que firmaron la ponencia de archivo de la reforma de la salud, denunciaron que están siendo víctimas de amenazas "por un grupo de desadaptados" y culparon a los congresistas de la bancada oficialista.

El senador liberal Miguel Ángel Pinto Hernández fue quien tomó la palabra. En su intervención, el parlamentario dijo: "No estamos en contra del presidente Petro, no nos gusta una reforma, que es diferente. Y queremos que entremos a conciliar y a concertar. Pero ese no puede ser el motivo para que hoy los ocho miembros de la Comisión estemos bajo las amenazas de una serie de desadaptados porque un grupo de senadores hoy nos pretenden echar la culpa, como irán a decir mañana, que los muertos del sistema de salud van a ser culpa de los ocho senadores que hoy no quisimos patrocinar la ponencia que presentó el senador Wilson Arias. Ponencia inconsulta, sin debatir".

Pinto apuntó directamente contra la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Afirmó que les está echando encima un grupo de "sicarios" digitales. "Senadora María José, si lo que usted pretende es echarnos la opinión encima, eso es lo de menos, (…) pero lo que usted nos está echando encima es a un grupo de desadaptados, de sicarios", dijo.

Ante esto, Pizarro aseguró que no está impulsando una persecución. "Es un común denominador que en las redes sociales, cuando publicamos algo, nos caigan distintos sectores con improperios", contestó.

En su cuenta oficial de X, el Partido Liberal ofreció su respaldo a las palabras del senador Pinto: "El Partido Liberal rechaza las amenazas de las que viene siendo víctima nuestro senador @MiguelPintoH1. Rechazamos las amenazas a los ocho senadores que firmaron la ponencia negativa a la reforma que arrasa el sistema de salud", dijo la colectividad.

En la misma sesión de la plenaria se votó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Con 55 votos en contra y 28 a favor, fue negada la moción.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA