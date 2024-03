Senadora Norma Hurtado denuncia ‘intimidaciones’ por apoyar archivo de reforma de la salud

El hundimiento virtual de la reforma a la salud en el Senado de la República sigue generando controversia en el país, pues este sábado 16 de marzo Norma Hurtado, una de las senadoras que firmó la ponencia de archivo, denunció a través de sus redes sociales que está siendo víctima de seguimientos e intimidaciones.

“Con preocupación me dirigió hoy al país para informar que he sido objeto de seguimiento e intimidaciones debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo de reforma a la salud, es lamentable que las opiniones, las preguntas, los análisis técnicos que he expresado hayan generado este clima de amenaza y de acoso”, empezó diciendo la parlamentaria.

La senadora del Partido de la U aseguró que su deber es hacer un estudio cuidadoso de los reformas y lamentó que hacer su tarea la exponga a ataques y vulneraciones.

🚨Con preocupación, me dirijo al país para informar que he sido objeto de seguimientos e intimidaciones debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo de la #ReformaALaSalud. pic.twitter.com/BMftF9PM1F — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) March 16, 2024

“Hacer un estudio cuidadoso de las reformas, opinar, controvertir, analizar e investigar son elementos fundamentales para nuestra labor legislativa y el respeto es por la independencia de poderes. Estas intimidaciones hacia mí y hacia mi familia, buscan silenciar críticas legítimas y desnaturalizar mi deber legislativo convirtiéndome en objeto de delito de opinión que no podemos tolerar en el país”, aseguró.

Por último, recordó que “era un compromiso con el diálogo en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud que permitan preservar los logros actuales y corregir sus defectos, siempre desde el respeto a las diversas posturas. Seguiremos trabajando con responsabilidad por el bienestar de todo los colombianos”.

Vale la pena mencionar que la parlamentaria fue la última en unirse al grupo de ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo, la cual tiene virtualmente hundida la reforma en la Comisión Séptima del Senado.

El presidente del Congreso de República, Iván Name Vásquez, se pronunció sobre las amenazas que está recibiendo la senadora en su cuenta de X y comentó que el Senado de la República evaluará las condiciones de seguridad de ella y los demás senadores.

"Debido a la situación anunciada por la senadora @normahurtados, el Senado de la República evaluará las condiciones de seguridad suya y la de todos los senadores de la comisión séptima. El ejercicio de la actividad legislativa y la democracia no puede flaquear por amenazas e intimidaciones provengan de donde provengan", afirmó.

Debido a la situacion anunciada por la senadora @normahurtados , el Senado de la República evaluará las condiciones de seguridad suya y la de todos los senadores de la comision séptima.

El ejercicio de la actividad legislativa y la democracia no puede flaquear por amenazas e… — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) March 16, 2024

Por último, agregó: "Convocaremos a la Policia Nacional y a la UNP para que desde sus competencias realicen el estudio de seguridad y refuercen sus esquemas, de ser necesario".

