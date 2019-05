Senadora Maritza Martínez explica por qué no votó objeciones a la JEP

La senadora del Partido de ‘la U’, Maritza Martínez Aristizábal, explicó este miércoles las razones por las que no votó las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Situación que la tiene en el ojo del huracán, después de que su voto hiciera falta para hundir las objeciones presidenciales en esa corporación.

Martínez hace parte de la bancada ‘de la U’, la cual había decidido votar en bloque en contra de los reparos del presidente Iván Duque. Aún así, minutos antes de que comenzara la votación, la congresista se retiró del recinto y posteriormente uno de sus colaboradores recogió sus pertenencias.

En medio de la sesión de este miércoles, la senadora expresó que le “persistían dudas frente a los efectos del artículo 153 de la ley estatutaria”, los cuales hablan de la extradición.



“La extradición de cualquier persona que esté ofreciendo verdad en el marco de la JEP no puede entenderse como un mecanismo a través del cual delincuentes eludan sus responsabilidades ante la justicia de terceros Estados”, señaló la legisladora.



Así mismo, aseguró que durante las sesiones del lunes y martes, donde se trataron las objeciones, no se le permitió hablar en la plenaria, ya que también le parece inconveniente “permitir penas alternativas” en delitos “como el abuso sexual contra los niños y niñas, crimen que en mi criterio no guarda relación alguna con el conflicto armado interno”.

El puesto de la senadora Maritza Martínez durante las votaciones a las objeciones a ley estatutaria de la JEP. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“Soporté toda clase de presiones e insultos por presentar y defender este artículo. Incluso dentro de mi partido fui acusada de querer hundir la paz con esta iniciativa”, detalló.



Martínez indicó que aunque respeta “la directriz” de su partido “no votaría las objeciones presidenciales en esas condiciones”.



Por último, la senadora aseguró que las “agresiones de algunos colegas y sus seguidores en las redes sociales” no la amedrentan.



“Para quienes califican de indispensable mi voto, espero que entiendan que también lo es mi derecho a expresar mis opiniones como Senadora y que de ninguna manera voy a renunciar a él”, puntualizó la congresista.



