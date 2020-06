‘Hay preocupación por suspensión del San Pedro’

Unas 100.000 personas afectadas económicamente y la ausencia de alrededor de 300.000 turistas, serían las principales consecuencias de la suspensión de las tradicionales fiestas del San Pedro, en el Huila, según se lo dijo a EL TIEMPO la senadora huilense Esperanza Andrade.

¿Cuál es la situación en el Huila por el Coronavirus?



La economía se desplomó. El turismo y hotelería, fuentes de la economía, están dejando de recibir $ 400 millones diariamente. La ocupación pasó del 45 por ciento a no más de 5 por ciento, según fuentes de Cotelco. En el departamento hay 607 establecimientos de alojamiento y más del 95 por ciento están cerrados. El gremio transportador está asfixiado y hay preocupación por la suspensión del San Pedro, que movía, a mitad de año, el comercio y la economía. Otros renglones afectados son la piscicultura y la recolección de café, que ha tenido dificultades por el temor a que los recolectores arrastren virus.



¿Qué implicaciones tendrá la suspensión del San Pedro?



Las fiestas del San Pedro son uno de los eventos culturales más importantes del país y la suspensión del mismo, por primera vez en sus 59 años de historia, afectaría económicamente a una población cercana a las cien mil personas. Se dejarán de invertir cerca de $ 7 mil millones entre entidades públicas y privadas. No participarán más de 12 mil artistas y gestores culturales. Dejarán de llegar más de 300 mil visitantes y se verán afectados más de 3 mil los establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios del sector turístico, que no podrán abrir sus puertas.

La senadora conservadora Esperanza Andrade, huilense y quien habló sobre la suspensión del San Pedro. Foto: Prensa Esperanza Andrade

¿Cómo ha pasado la población la cuarentena?



El Huila tuvo la mala suerte de ser uno de los primeros departamentos donde se reportaron casos del virus, pero eso hizo que se extremaran las medidas de bioseguridad, con correcta colaboración de la gente. Hoy, contamos 252 casos y algunos municipios libres del virus.



¿Cómo ha sido el impacto económico?



Cerca de $ 2.000 millones de pesos están dejando de vender por día las mipymes por culpa de la pandemia. Unos $ 18.000 mil millones se han dejado de percibir en ganancias. Al terminar mayo, estaba previsto que cerca del 20 por ciento de locales comerciales cerrarán definitivamente sus puertas, quedando sin trabajo 2.500 huilenses.



¿Qué consecuencia tiene esto?



Gran parte de los establecimientos comerciales son familiares, en los que sus empleados son del mismo núcleo y hacen parte de la economía informal, lo que les impide beneficiarse de las ayudas financieras del Gobierno. Terminamos el quinto mes del año y muchos restaurantes, bares, almacenes de ropa y calzado, hoteles pequeños, promotoras de turismo y sitios de recreación, entre otros, han cerrado definitivamente sus puertas.



¿Qué ideas hay para la reacción económica del Huila?



Ya nos reunimos con el Ministro de Comercio y autoridades en ese sentido. Implica necesariamente el aporte de todos los sectores y variar los planes de desarrollo. Canalizar recursos no reembolsables, nacionales y de cooperación internacional, para apoyar la pequeña y mediana empresa y sectores campesinos que generan el 90 por ciento del empleo y producen los alimentos. Que se apoye la reinvención e innovación de las mipymes, que son el 97 por ciento de las empresas del Huila.



