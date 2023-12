Senadora del Pacto defiende a Martha Zamora: ‘Machismo en la Cancillería debe acabarse’

Durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado, la senadora Jahel Quiroga, vicepresidenta de la Unión Patriótica (partido miembro de la coalición de Gobierno), salió en defensa de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y quien este lunes le presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro en medio del escándalo por la nueva licitación de pasaportes.



Zamora, quien seguirá en el cargo hasta el 13 de diciembre, dijo en entrevista con W Radio que desde la semana pasada le pidieron su renuncia luego de sus discrepancias con el canciller Álvaro Leyva sobre cómo enfrentar una demanda de la compañía Thomas Greg & Sons por la licitación fallida de pasaportes.



“Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente”, le habría dicho Leyva a Zamora entre gritos, según una denuncia expuesta por Daniel Coronell en La W.



Después de las revelaciones, el presidente Petro también habló del caso. "En realidad por problemas diferentes antes que ocurrieran los hechos y es lo que se utiliza para no generar afectación a la carrera personal de una persona. En realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público”, dijo el presidente Petro este lunes desde Dubái en declaraciones recogidas por medios de comunicación.



Luego de la polémica, la senadora Quiroga sentó su posición sobre el trato que ha recibido la aún funcionaria de la Andje.

“Quiero sentar mi voz de protesta con el tratamiento del canciller con la doctora Martha Lucía Zamora. La doctora Zamora es una jurista muy importante, una jurista que en este momento lleva muchos casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo hace bien, de forma correcta y honestamente”, dijo la congresista al final de la sesión.



La senadora Quiroga fue más allá y, aunque señaló que se debe escuchar la versión del canciller Leyva, dijo que las prácticas machistas en esa entidad deben llegar a su fin.



“Siento mi protesta por ese trato de gritos y no es la primera vez del canciller, lo tengo que decir aquí. De manera que ese machismo en la cancillería tiene que acabarse. Nuestra solidaridad con la doctora Martha Lucia Zamora y por eso me uno al colega para que el canciller pueda venir y esclarecer la situación que dice la prensa, porque no podemos tampoco prejuzgar”, agregó.



Al final de la sesión, el presidente de la Comisión, el senador Lidio García, citó al canciller Leyva para el próximo miércoles 13 de diciembre a las 9 de la mañana.

