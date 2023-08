Este miércoles, en la sesión de la plenaria del Senado se debatió el proyecto de reducción de salarios de los congresistas. Finalmente, la ponencia se aprobó y se dejó abierto el debate del articulado. Ahora, los colombianos esperan a que se reanude el próximo martes.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se busca una reducción del salario de los congresistas, que ya va en 43 millones de pesos de sueldo bruto, aunque los anteriores proyectos no han tenido éxito.



El debate viene liderado por el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, quien ha sido uno de los que más presión ha hecho en redes sociales para que se discuta la iniciativa, que fue suspendida el pasado martes por falta de quórum.



Durante la discusión, en la que hubo tanto congresistas a favor como en contra de la iniciativa, la senadora del partido Liberal Karina Espinosa, quien anteriormente había estado en los titulares por su propuesta de la ley 'cero cacho', hizo una fuerte intervención.

“¿Por qué solicito el aplazamiento? Porque de verdad nosotros tenemos que saber en cuánto nos va a quedar el salario y si nos sirve o no venir. O si no, que nos dejen en las regiones y hagamos los debates virtuales”, comenzó diciendo la senadora.



Además, señaló que, desde su punto de vista, el debate estaba lleno de populismo: “Yo tengo ganas de servir a mi país, de servirle a mi departamento, pero creo que todo el que trabaja tiene que tener derecho a su remuneración y yo creo que ya este debate está bueno de populismo, que viene desde el 2014”.



También, aseguró que dicho salario hacía parte de los “derechos adquiridos” que tenían los congresistas al ser elegidos como servidores públicos: “Tú dices ahora que nadie quiere que la bajen su salario aquí en el Congreso y yo creo que esos son los derechos adquiridos y todos los que estamos aquí aspiramos bajo unas condiciones y decidimos si nos servía o no”.



Finalmente, indicó que, desde su punto de vista, cada congresista debía hacer uso de su sueldo como mejor le pareciera: “Yo invito a los ponentes a que si ellos quieren donar su salario, que lo donen, y dejemos el populismo en este debate. Que haga cada quien uso de su salario personalmente”, concluyó.

