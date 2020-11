Senador propone una consulta popular para reformar la salud en el país

Acabar con las muertes mientras se espera una cirugía que nunca llegó y que los usuarios reciban los medicamentos a los que tienen derecho sin poner tutela, que al personal de salud le paguen, son algunos de los objetivos de la propuesta para reformar la salud.



(En otras noticias: ¿Presidente Iván Duque se cambió el 'look'?)

El senador y médico Juan Luis Castro, autor de la iniciativa, aseguró que hay diez ejes temáticos que tocaría esta consulta popular, que tiene que tener mínimo 1.830.137 firmas válidas (5 % del censo electoral vigente) para que pueda ser realidad, entre estos se encuentra: prevenir más que curar; acabar con la explotación laboral, creando un régimen laboral para las personas que trabajan en el sector salud; que haya un presupuesto justo para la salud; la conformación de una entidad de ámbito nacional que coordine la política pública de promoción de salud y prevención de enfermedades; una atención digna para usuarios del sistema; la salud más cercana al ciudadano, que las enfermedades huérfanas a cargo del Estado; unas penas drásticas para las personas que se roben los recursos de la salud y la creación del Sistema Nacional de Cuidado y Salud Mental.



Con estos ejes, comenzarán las 'conversaciones por la salud', que serán espacios para socialización de estos ejes y la construcción junto a expertos y la ciudadanía de la pregunta para la consulta popular.



(Puede leer: Habla la joven que tiene en jaque placa de Duque en Túnel de la Línea)



Así las cosas a finales de enero o inicios de febrero del próximo año inscribirían la iniciativa en registraduría y haría la presentación del comité promotor para que en febrero empiece la recolección de firmas.

'Esto no es un referendo contra el Gobierno': Juan Luis Castro

Senador Juan Luis Castro. Foto: Redes sociales

¿Por qué es necesaria una reforma a la salud?



Esta situación de la pandemia es un momento para aprovechar la importancia que ha tomado la salud en la vida cotidiana para hacer una reforma a la salud, que es posible, factible, esto no es un referendo contra el Gobierno, es un referendo contra un sistema que tiene muchas falencias y estamos tratando de ofrecer a los colombianos un sistema de mucha mayor calidad.



Yo no estoy aspirando a la presidencia, ni voy a ser candidato presidencial, la idea es hacer esto mucho antes de las elecciones al Congreso, entonces esto no es una estrategia 'politiquera', de hecho esto lo hemos construido con personas del sector salud.



¿De dónde saldrán los recursos que implicaría esta reforma de ser aprobada la consulta?



Un peso que se invierte en salud pública genera ahorros de alrededor de 7 a 10 pesos, a mediano y a largo plazo. De los impuestos de todos los colombianos sale el dinero del transporte de las personas que viven en la ruralidad y se tienen que desplazar a ciudades principales y que si lográramos afectar esos determinantes, eso va a generar un ahorro.



En este momento el flujo de dinero al sistema está retenido porque las EPS usualmente glosan las cuentas y hay un tema complejo de intermediación. En términos inmediatos estamos pidiendo que la salud tenga un piso básico en el presupuesto general de la nación.



(No se quede sin leer: ¿Por qué no cayó bien propuesta de cobrar la vacuna a estratos altos?)



¿Cuál es el beneficio para los pacientes?



El enfoque actual no es preventivo, sino curativo. ¿Qué hacer entonces con la cantidad de quejas que ponen los pacientes? Nosotros tenemos que proponer unos tiempos máximos de plazo para la entrega de prescripciones o la ejecución de un tratamiento y después de eso, por ejemplo, si no le dan el medicamento al usuario, propongo que la persona pueda ir a cualquier parte a reclamar esa prescripción y se pague por parte de una cuenta especial que tenga el Estado y que esa plata se la descuenten a la EPS en el giro siguiente y eso genera efectividad emepresarial y las EPS que son malas, que retienen recursos van a terminar saliendo del mercado o se van a poner las pilas.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD