El senador del Pacto Histórico Paulino Riascos protagonizó al interior de la coalición de gobierno, todo un revuelo político después de que se postulara a sí mismo para ocupar la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado, la cual está enfocada en las leyes orgánicas de presupuesto.



El Pacto Histórico se quedó con la presidencia de esta comisión y tenía el derecho a postular a alguno de sus legisladores. El asunto estaba resuelto por el lado del senador Wilson Arias. Sin embargo, sorpresivamente, Riascos se postuló para participar en la elección, pasando por alto al acuerdo de la coalición.



Los miembros de la bancada 'petrista' habían acordado que el senador Arias sería su candidato para presidir la comisión que compete a asuntos económicos, pero Riascos se autopostuló y quedó elegido con 11 votos contra cuatro.



Inesperadamente, el senador Riascos recibió el apoyo de Cambio Radical y el Partido de la U, que ocupan lugares en la comisión y aprovecharon para no votar por el principal candidato del Pacto Histórico.



Las críticas hacia Riascos al interior del Pacto Histórico

"Ayer se eligió al presidente de Comisión IV. Senadores de Cambio Radical y del Partido de la U me propusieron que me votaban presidente si yo les dejaba la Secretaría. Como no acepté, le propusieron a Riascos, otro senador del @PactoCol; él aceptó y lo eligieron. ¿Nuevo Caballo de Troya?", manifestó este miércoles Wilson Arias sobre su copartidario.

Esta situación inusitada provocó que algunos legisladores como Inti Asprilla lo llamaran el "nuevo 'Manguito'", haciendo alusión al exsenador Jonathan Tamayo "Manguito", que fue elegido en 2018 a través de la Lista de la Decencia, pero después se perfiló hacia el uribismo.

Por su parte, Riascos no se ha referido al tema, pero sí publicó un mensaje en referencia las intenciones de la coalición de gobierno.



"Cuando fui a la universidad en el 2003, fui con la intención de prepararme para gobernar a Colombia. Mi sueño se truncó. Por ese momento, las dificultades apagaron los sueños, pero no los mataron. Hoy somos gobierno y daremos lo mejor de nosotros mismos por Colombia", manifestó este miércoles el senador y fundador de Alianza Democrática Amplia, quien ya había cuestionado a Roy Barreras, también senador del Pacto, en días recientes.

